Участники «Активного долголетия» провели бал исторических танцев в Химках

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Бал стал отчетным мероприятием по завершению сезона танцевальной программы. Участники клуба ежедневно посещали тематические занятия на городских площадках.

«Для жителей старшего возраста в Химках мы организовали атмосферный исторический бал. Приятно видеть, как наши участники воодушевленно выступали и показывали результат проделанной работы. Ведь они на протяжении девяти месяцев усердно готовились к мероприятию», - отметила заведующий отделением активного долголетия Ольга Шляхтина.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева подчеркнула, что клуб «Активное долголетие» при поддержке администрации предлагает жителям зрелого возраста различные мероприятия, включая экскурсии, концерты, творческие мастер-классы и спортивные занятия.

Подробную информацию можно получить на сайте http://dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Активности», в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие».

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