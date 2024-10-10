Участники «Активного долголетия» из Ногинска и Каширы посетили Воскресенск
Участники клуба «Активное долголетие» из Богородского округа и Каширы посетили парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. Экскурсию провели в рамках губернаторской программы.
Гостям рассказали про владельцев усадьбы Кривякино, события, которые происходили на его территории, и недавние преображения.
Участники прогулялись по территории и насладились красотой парка. Экскурсии в усадьбе пользуются спросом среди жителей старшего поколения. Здесь они получают заряд хороших эмоций и позитива, а это, пожалуй, - главный секрет долголетия.
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