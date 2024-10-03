Участники «Активного долголетия» из Можайска поучаствовали в образовательной акции
Образовательную акцию провели для участников клуба «Активное долголетие» в Можайском округе. Пенсионеры написали физико-техническую контрольную «Выходи решать!».
Пенсионеры из Можайска проверили свои знания по физике и математике. Всем участникам контрольной предложили решить задачи 8-9 класса, каверзные вопросы, углубленные задания.
После решения заданий экзаменуемые обсудили свои ответы и пообщались.
Организаторы отметили, что проведение таких мероприятий - важный шаг к интеграции пожилых людей в современное общество.
Отметим, что это ежегодная акция для участников клуба «Активное долголетие».
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