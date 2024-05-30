Участники «Активного долголетия» из Лобни связали вещи для новорожденных

Вещи для малышей мастерицы вяжут из специальной пряжи, которая не вызывает раздражения на коже новорожденного. Из нее участницы «Лобненских петелек» создают пледы размером 40 на 40 см, шапочки и носочки.

К помощи перинатальному центру могут присоединиться все желающие участники клуба «Активное долголетие». Занятия кружка вязания «Лобненские петельки» проходят: • Понедельники и пятницы с 14:00 до конца дня на Букинском шоссе, 14 в офисе Совета Пенсионеров • В другие будние дни с 12:00 до 14:00 на улице Молодежная, 4 в офисе «Активное долголетие» Рукодельницы уже изготовили более 50 комплектов для новорожденных и планируют продолжать свою благотворительную деятельность.

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