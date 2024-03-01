Участники «Активного долголетия» из Лобни стали призерами областного творческого конкурса

По итогам музыкальных состязаний коллектив из Лобни занял 3-е место. Ансамбль «Неужели это мы» занимается под руководством педагога и музыканта Ларисы Абабковой.

Ранее участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Там представлены все субъекты страны с культурным достоянием, крупнейшими корпорациями и общественными организациями.

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Клуб расположен по адресу: улица Молодежная, 4. При себе необходимо иметь социальную карту. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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