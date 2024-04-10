Участники «Активного долголетия» из Лобни провели мастер-класс по вязанию

Подростки остались довольны проведенным временем и пожелали посетить мастер-класс снова. Организаторы мероприятия отметили важность взаимодействия между поколениями. По завершении мероприятия один из из воспитанников центра исполнил на пианино популярные композиции.

Напомним, что присоединиться к клубу «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Московской области. Для регистрации необходимо предъявить социальную карту по адресу: улице Молодежная, дом № 4. Телефон для справок: 8 495 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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