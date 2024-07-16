16 июля 2024, 20:00

Участники «Активного долголетия» из Лобни провели литературный вечер

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни провели встречу в «Литературной гостиной». Гости погрузились в историю развития юмористического жанра в русской литературе начиная с XII–XIII веков.

Основным предметом обсуждения стало «Моление Даниила Заточника», которое считается одним из первых произведений, вносящих элементы юмора в русскую литературную традицию. Участники отметили, как автор смог превратить обращение к переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу в яркий образец юмористического жанра.

Также на встрече вспоминали о произведении Павла Ершова «Конек-горбунок», где главный герой Ерш олицетворяет собой остроумие и находчивость, а также обсудили «Недоросля» Дениса Фонвизина, который сатирически изображает пороки своего времени. Иван Крылов и его басни также заняли значительное место в дискуссии благодаря умению автора остроумно критиковать общественные недостатки.

Особый момент встречи - чтение Галиной Абраменко, поэтом ЛИТО «Ладога», ее авторских басен, что добавило особую атмосферу мероприятию. Встреча завершилась цитатами Козьмы Пруткова, которые вызвали улыбку и размышление среди присутствующих.

Участники встречи отметили, что тема юмора в литературе неисчерпаема, и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе для дальнейшего изучения и обсуждения различных аспектов русской и мировой литературы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Активное долголетие
16 июля 2024, 18:49
Мероприятие ко Дню семьи прошло в библиотеке имени Андрея Белого в Балашихе
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Главный семейный праздник отметили в Балашихе. Жители поделились примерами счастливых семей в библиотеке имени Андрея Белого.

Семейный праздник жители Балашихи отметили с песнями и стихами вместе с творческими коллективами в центре детского и семейного чтения Центральной библиотечной системы имени Андрея Белого. Программу под названием «Дарите любимым ромашки» подготовили артисты из клуба «Серебряный возраст» и литературно-творческого объединения «Созвучие».

Руководитель литературного союза «Созвучие» Альбина Купреченко рассказала слушателям историю жизни православных святых Петра и Февронии, чей союз стал образцом семейности.

Жители с радостью поделились своими историями из жизни о счастливых союзах. Также они рассказали пословицы о семейных ценностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он напомнил об уважении друг к другу и рассказал, что в Подмосковье 1,2 миллиона семей , в которых воспитываются 1,7 миллиона детей.

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Праздники Семья Балашиха
16 июля 2024, 18:27
Завод по производству удобрений из Воскресенска расширит линейку продукции
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Филиал «Уралхим» в Воскресенске анонсировал расширение ассортимента производимой продукции. На предприятии начнут производство новых высокоазотных марок комплексных гранулированных удобрений.

Для реализации данного проекта в цехе аммофоса № 2 успешно смонтирован узел растворения аммиачной селитры. В ближайшее время запланированы опытно-промышленные испытания для отработки технологии получения новых марок удобрений. Узел оснащен современными контрольно-измерительными приборами и необходимыми трубопроводами для ведения технологического процесса.

Директор филиала «Уралхим» в Воскресенске сообщил, что на данный момент основными видами продукции являются азотно-фосфорные, азотно-фосфорно-калийные гранулированные и водорастворимые удобрения, которые применяются на всех типах почв при возделывании различных сельскохозяйственных культур. В этом году планируется выпускать комплексные гранулированные удобрения с высоким содержанием азота.

Отметим, что нововведение позволит компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и предложить аграриям более широкий выбор качественных удобрений для повышения урожайности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Заводы Воскресенск
16 июля 2024, 18:12
«Лекарство для души». Австралийская певица Перукуа Франсес — о тыквенном масле из Подмосковья
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Австралийская исполнительница песни «Русская душа» Перукуа Франсес посетила предприятие в Красногорске, где производят травяные чаи, мед и растительные масла. Гостья высоко оценила качество подмосковной продукции.

«Перукуа Франсес называют голосом матери-природы. Она скоро дает концерты в Кремлевском дворце, и для нас это чудо, что она у нас в гостях и пробует нашу подмосковную продукцию. Мы понимаем - сделанное в России, особенно на подмосковной земле, в сотни раз лучше сделано, чем за рубежом», - отметил депутат Мособлдумы Сергей Маликов, который тоже принимал участие в мероприятии.

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Франсес призналась, что влюблена в Россию, и рада, что в Подмосковье создают настоящую органическую продукцию. На предприятии ей предложили также продегустировать свежий мед, собранный в Московской области.

Торговый дом «ЭкоРегион» основан в 2016 году. Компания выпускает натуральные продукты под торговыми марками «Радость труда», «Сердце Алтая», и «Зеленая гора». Здесь очень тепло встретили гостью из Австралии и показали ей свое производство, в том числе процесс создания растительных масел холодного отжима. Особое впечатление на Перукуа Франсес произвело тыквенное.

«Это не просто пища для организма, это настоящее лекарство для души и для тела. Я попробовала тыквенное масло и влюбилась в него. Это такой пряный, немного ореховый вкус. Огромное содержание цинка и других элементов - все это очень полезно для нас, женщин», - отметила певица и коуч.

Красногорск
16 июля 2024, 17:54
Три пришкольных лагеря будут работать в Мытищах в ближайший месяц
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Вторая в этом сезоне лагерная смена стартовала в школе имени Б. А. Феофанова в Мытищах. Летние каникулы в ближайший месяц в ней проведут 73 ребенка. Всего в округе до середины августа будут работать три пришкольных лагеря.

Смена в школе № 3 пройдет с 15 июля по 12 августа. Для детей подготовили обширную программу, которая включает в себя дни творчества, посещение бассейна, спортивные эстафеты, мастер-классы и тематические дни. При этом вожатыми являются не только учителя школы, но и ученики старших классов, желающие стать педагогами.

«Для ребят это дополнительная возможность попробовать себя в качестве наставника для подрастающего поколения, а также окончательно определиться с выбором профессии»,- прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елизавета Аверьянова.

Отметим, что в ближайший месяц в Мытищах будут работать три пришкольных лагеря. Они разместятся также в школах № 1 и № 4.

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Школы Мытищи Детские лагеря

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