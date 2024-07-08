Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили усадьбу «Середниково»

История усадьбы богата: в 1825 году ее приобрел Дмитрий Алексеевич Столыпин, брат Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки Михаила Лермонтова. Сам Лермонтов провел здесь лето с 1829 по 1832 год. В последствии усадьба перешла к отцу государственного деятеля Петра Столыпина и московскому купцу Фирсанову.

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