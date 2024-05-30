30 мая 2024, 19:52

Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей в Архангельском

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Пенсионеры из городского округа Лобня совершили экскурсию в музей-заповедник Архангельское. Они познакомились с историей усадьбы, прогулялись по парку, украшенному скульптурами и фонтанами.

В программе экскурсии было посещение музея «Еда Руси», где лобненцы узнали о кулинарных традициях предков, увидели старинную кухонную утварь и попробовали блюда по древнерусским рецептам.

«Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за интересную и насыщенную программу, а также за внимательное отношение к людям старшего поколения. Особая благодарность экскурсоводу за увлекательное сопровождение», - сказала участница проекта «Активное долголетие» Галина Моргунова.

Стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Для этого необходимо прийти с социальной картой по адресу: Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Экскурсии Активное долголетие
30 мая 2024, 21:00
Борец из Реутова выиграл Чемпионат России по кикбоксингу в Дагестане
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Воспитанник школы бокса «Пересвет» из Реутова Святогор Смирнов стал чемпионом России. Турнир, в котором приняли участие 200 сильнейших спортсменов со всей страны, прошел в Дагестане.

Подготовку к боям Смирнов начал три месяца назад.

«Главное - передняя рука, чтобы не давать сопернику двигаться. Замучить его передней рукой. Для меня она - левая, и в этом есть преимущество. Но сложность была даже не в боях. Я приехал в другой регион, там другой климат абсолютно. Даже дышать трудно было», - рассказал чемпион.

В ближайших планах - поехать на международные соревнования в Турции. И несмотря на то, что время еще есть, тренировки спортсмен планирует начать уже на следующей неделе.

«Перспективы есть, Святогор - очень сильный спортсмен. Мы покажем всем, кто такой Святогор Смирнов из Реутова», - завил старший тренер клуба боевых единоборств «Александр Пересвет» Виталий Фодлаш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Дагестан Реутов
30 мая 2024, 20:50
Систему ливневой канализации провели до Крупской улицы в Лобне
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В Лобне продолжается реконструкция ливневой канализации для устранения подтоплений. Также в городе активно ведутся работы по благоустройству: модернизируются контейнерные площадки, ремонтируются дворы и устраняются утечки на системах водоснабжения.

В Лобне продолжается реконструкция ливневой канализации и благоустройство В городском округе Лобня продолжается масштабная реконструкция ливневой канализации. Систему дотянули до улицы Крупской. Цель проекта - устранить ежегодные сезонные подтопления улиц и дорог муниципалитета.

Об этом рассказала глава города Анна Кротова.

Также она поделилась свежими итогами благоустройства: модернизированы контейнерные площадки на улицах Зеленая и Горького, 1/23; проводится ликвидация навалов мусора на контейнерных площадках в районах индивидуального жилищного строительства; устранена утечка на системе горячего водоснабжения по адресу: улица Монтажников, 8б.

Кроме того, в сквере 40 лет Октября удалены пни, оставшиеся после аварийной опиловки в зимний период, восстановлены дорожка к скверу и детская площадка на Букинском шоссе, 18, проведены очистка и ремонт желобов и воронок, а также локальный ремонт кровли на улице Текстильная, 1а.

Во дворах Лобни также продолжаются работы по благоустройству: ремонтируют и красят скамейки, высаживают кустарники, ремонтируют малые архитектурные формы.

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Благоустройство Лобня Строительство Дороги
30 мая 2024, 20:37
«Энергомаш» из Химок разработал двигатели для ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Двигатели разработки научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки помогли осуществить успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27». Корабль стартовал с космодрома Байконур.

«Энергомаш» разработал двигатели РД-107А и РД-108А, которые вошли в состав ракеты-носителя. Полет продлится 50 часов 4 минуты. Через двое суток после отправки корабль «Прогресс МС-27» сблизится с Международной космической станцией. Стыковка с малым исследовательским модулем «Поиск» запланирована на 1 июня в 14:47.

Грузовой корабль будет находиться на орбите 173 суток. «Прогресс МС-27» доставит на станцию 1,3 тонн аппаратуры и оборудования для систем МКС, укладок для экспериментов, одежды, продуктов, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 754 килограммов топлива для дозаправки, а также 420 литров питьевой воды для космонавтов и 40 килограмм азота для пополнения атмосферы станции.

Еще «Прогресс МС-27» доставит подарки для космонавтов. Командир отряда Олег Кононенко отметит 60-летний юбилей на орбите 21 июня. Ему подарят шоколадные конфеты ручной работы. А для Алекснадра Гребенкина предназначен презент от родственников - футболка с фотографиями космонавта и надписью «От мечты к звездам». Он отметит 42 день рождения 15 июля.

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Химки Космонавты
30 мая 2024, 20:02
Замглавы Лобни Евгений Аптекин встретился с жителями улицы Калинина
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Первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин провел встречу с жителями дома 2 по улице Калинина. Жители выразили недовольство работой управляющей компании. В ходе осмотра дома Евгений Аптекин поручил провести уборку подъездов, отремонтировать и покрасить тамбурную дверь в первом подъезде, выполнить дератизацию подвала.

Контроль исполнения поручений намечен на следующую неделю.

Кроме того, Евгений Аптекин совершил обход парков «Киово» и «Река времени», а также Лобненского лесопарка. Он отметил, что в парке «Киово» территория чистая, проведены работы по опиловке сухих деревьев и очистке пруда от мусора. В лесопарке устранено подтопление пешеходных зон, приведена в порядок территория и убран мусор. В парке «Река времени» начат покос травы, запущены в работу туалеты, а уборка парка проводится два раза в день.

В Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы встреч представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

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Лобня Работа

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