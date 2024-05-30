Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили музей в Архангельском

В программе экскурсии было посещение музея «Еда Руси», где лобненцы узнали о кулинарных традициях предков, увидели старинную кухонную утварь и попробовали блюда по древнерусским рецептам.

«Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за интересную и насыщенную программу, а также за внимательное отношение к людям старшего поколения. Особая благодарность экскурсоводу за увлекательное сопровождение», - сказала участница проекта «Активное долголетие» Галина Моргунова.

Стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Для этого необходимо прийти с социальной картой по адресу: Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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