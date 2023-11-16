16 ноября 2023, 13:34

Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали с экскурсией на юге Подмосковья

Пресс-служба администрации города или района
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Лобненские долголеты посетили заповедник, храм и школу ремесел на юге Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Во время одной поездки пенсионеры посетили сразу несколько достопримечательностей региона. В их числе Коломенский кремль, школа ремесел «Старамодное», Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь.

«Экскурсия понравилась. Погрузились в эпоху старины, преклонились к святыням Старо-Голутвинского мужского монастыря, окунулись в мир старых вещей советской эпохи», - поделилась впечатлением участница поездки Ирина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье в этом году. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Лобня
16 ноября 2023, 14:09
Почти 500 народных троп убрали на железной дороге в Москве и Подмосковье с начала года
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Почти 500 несанкционированных переходов через железную дорогу убрали в Москве и Подмосковье с начала года. для предотвращения нарушений отремонтировали около 2,5 тысячи квадратных метров ограждений.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Московском регионе ликвидировали 496 незаконных переходов. Из них 211 - на Ярославском направлении МЖД, 178 - на Казанском, 69 - на Горьковском и 38 - на Курском. Повреждения ограждений устранили на 26 станциях.

Нарушение правил перехода через железную дорогу остается самой частой причиной травмирования пассажиров. Для предотвращения несчастных случаев в регионе устанавливают ограждения и высаживают колючие кустарники на месте народных троп. Так, с начала года на ж/д инфраструктуре появилось свыше четыре тысяч труднопроходимых растений.

Пассажиров призывают не нарушать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и переходить пути только в обустроенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
16 ноября 2023, 14:05
Студенты колледжа «Подмосковье» начали практику в аэропорту Шереметьево
Министерство образования Московской области
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Студенты колледжа «Подмосковье» на специальности «Сервис на транспорте» начали проходить производственную практику в ООО «Шереметьево Хэндлинг». Это крупнейшее в России предприятие по обслуживанию пассажиров в аэропорту Шереметьево, сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Зачастую для студентов, обучающихся по специальностям „Сервис на транспорте“ и „Организация перевозок и управление на транспорте“ производственная практика в ООО „Шереметьево Хэндлинг“ становится отправной точкой в карьеру», - добавили в ведомстве.

Студенты смогут «окунуться» в жизнь аэропорта, что даст им стартовый опыт. Они проходят практику под руководством преподавателя специальных дисциплин Наталья Чекрыжовой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аэропорт Шереметьево Студенты
16 ноября 2023, 13:39
Еще 13 нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг утвердили в Подмосковье
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Депутаты Мособлдумы утвердили еще 13 нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг на 2024–2026 годы. Теперь их насчитывается 170.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказала, что закон актуализирует состав и величину нормативов.

С 2024 года в Подмосковье будут действовать нормативы на текущий ремонт учреждений образования, в том числе ремонт пищеблоков, содержание лесных насаждений в лесных парках, ремонт асфальта с благоустройством территорий, реконструкция детских площадок, ремонт спортоборудования и другое. С 2025 года нормативы будут распространяться на организацию питания в школах.

Также депутаты исключили шесть нормативов, а два из них детализировали и образовали три новых, три других включили в состав других.

«Детализация нормативов позволяет произвести более точные расчеты и максимально обеспечить сбалансированность местных бюджетов», - добавил Ефимов.

Общая стоимость предоставления муниципальных услуг увеличится на 28 миллиардов рублей и составит 218 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
16 ноября 2023, 13:35
Школьников Подмосковья научат на «Уроке цифры» хранить и обрабатывать данные
Министерство образования МО
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Новый цикл занятий «Урок цифры» проведут в школах Подмосковья с 20, но 10 ноября. Тема — «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Облачные технологии являются неотъемлемой частью современной жизни. Они помогают хранить и обрабатывать большие объемы данных, повышать эффективность работы и обеспечивать удобство пользователей.

«„Урок цифры“ проводится с 2018 года в партнерстве с ключевыми IT-компаниями и организациями. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы

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