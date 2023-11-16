Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали с экскурсией на юге Подмосковья

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Во время одной поездки пенсионеры посетили сразу несколько достопримечательностей региона. В их числе Коломенский кремль, школа ремесел «Старамодное», Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь.

«Экскурсия понравилась. Погрузились в эпоху старины, преклонились к святыням Старо-Голутвинского мужского монастыря, окунулись в мир старых вещей советской эпохи», - поделилась впечатлением участница поездки Ирина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье в этом году. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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