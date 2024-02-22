Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в Введенском Владычном женском монастыре

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в регионе. Клуб работает с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием. За время войны она обучила более 20 снайперов.

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Сначала пенсионеры отправились на Соборную гору. По мнению археологов, здесь в домонгольской период находился один из крупнейших городов нынешнего Подмосковья. Об этом свидетельствуют оборонительные валы, ров и найденные здесь предметы быта древних поселенцев: фрагменты домонгольской керамики, изделия из стекла и железа.

После они побывали с экскурсией на территории Введенского Владычного женского монастыря.

«Было интересно и познавательно, благодаря таким мини-путешествиям узнаешь что-то новенькое о городах России и нашего Подмосковья», - поделилась участница поездки Валентина.