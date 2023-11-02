Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в Солнечногорске

Пенсионеры посетили историко-краеведческую экспозицию, выставочные залы и музыкальный салон в Путевом дворце. Музейная коллекция насчитывает около 16 тысяч экспонатов из истории города и национальной культуры. Фонды пополняются благодаря горожанам, которые передают музею семейные реликвии, документы, фотографии и награды.

Другой точкой в путешествии стал Спасский храм. Он является памятником истории и культуры федерального значения. Ранее на его месте стояла деревянная церковь в честь святителя Николая Чудотворца, которая была уничтожена в Смутное время.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуют в Подмосковье с 2019 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Пенсионеры могут присоединиться к проекту, придя с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Контактный телефон: 8 (495) 579-46-61.

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