02 ноября 2023, 15:34

Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» и Спасском храме в Солнечногорске. Участие в поездке приняли 16 человек.

Пенсионеры посетили историко-краеведческую экспозицию, выставочные залы и музыкальный салон в Путевом дворце. Музейная коллекция насчитывает около 16 тысяч экспонатов из истории города и национальной культуры. Фонды пополняются благодаря горожанам, которые передают музею семейные реликвии, документы, фотографии и награды.

Другой точкой в путешествии стал Спасский храм. Он является памятником истории и культуры федерального значения. Ранее на его месте стояла деревянная церковь в честь святителя Николая Чудотворца, которая была уничтожена в Смутное время.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуют в Подмосковье с 2019 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Пенсионеры могут присоединиться к проекту, придя с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Контактный телефон: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
02 ноября 2023, 17:06
Расписание «Аэроэкспрессов» до Шереметьево изменится в ноябре
Аэроэкспресс
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Для проведения ремонта на железной дороге в ноябре изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. Об это сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером отменят, а по выходным дням некоторые поезда проследуют от/до Савеловского вокзала.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Они курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Время поездки - 20 минут.

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание».

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Аэропорт Шереметьево
02 ноября 2023, 17:06
Итоги всероссийского конкурса «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября
Минтранс Подмосковья
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Итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» подведут в Коломне 3 ноября. В конкурсе принимают участие 36 лучших водителей из 27 городов России.

Призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей. Участники демонстрируют свое мастерство в управлении трамваями двух типов, а также в знании ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Конкурс проводят в Коломне, так как в этом году город отмечает 75 лет со дня основания трамвайного движения и является единственным в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.

На данный момент в Коломне действует десять маршрутов, а протяженность трамвайных линий превышает 40 километров в однопутном направлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Коломна Дороги
02 ноября 2023, 17:00
Подмосковный Комлесхоз получил 750 заявок от жителей с начала осени
Фото gzhi.mosreg.ru
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Комлесхоз Подмосковья получил 750 обращений жителей через ЦУР с начала осени. Они сообщали о мусоре в лесу, незаконной рубке и многом другом.

Как рассказали в ведомстве, жители оставили 444 обращения по поводу мусора в лесу, 123 о неудовлетворительном состоянии деревьев, 64 о незаконной рубке, 42 о самовольном занятии участков и 31 о благоустройстве.

«Такая связь с жителями позволяет оперативно находить пути решения проблем, которые беспокоят граждан, делает власть открытой, развивает доверие населения к деятельности власти, помогает совершенствовать работу», - сказал глава ведомства Олег Баженов.

Всего за четыре года Комлесхоз обработал почти 25 тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Природа ЦУР
02 ноября 2023, 16:48
Еще 8 дорог у больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы продолжают ремонт территорий больниц и поликлиник Подмосковья. Работы уже завершили на восьми объектах, еще 13 приведут в порядок в ближайшее время.

Как рассказал глава Минтрансе Подмосковья Алексей Гержик, у медучреждений уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры.

«Отмечу, что 13 объектов еще ремонтируются - в Подольске, в Щелкове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде и Одинцове. Также дорожные службы проведут ремонт прилегающих территорий двух больниц в Воскресенске, Егорьевске и Кашире», - сказал он.

Работы уже завершили у Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также больниц в Мытищах, Лыткарине, Красногорска, Солнечногорска и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Дороги Ремонтные работы

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