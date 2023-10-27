Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в Дубне
Пенсионеры из Лобни побывали в подмосковной Дубне. Участники клуба «Активное долголетие» посетили музей, храм и Объединенный институт ядерных исследований.
«Гиды поделились с нами сведениями, которые оказались очень интересными. Нам рассказали, что близлежащие населенные пункты находятся в одной системе шлюзов на канале имени Москвы, который снабжает столицу водой. А еще оказалось, что знакомая многим песня Высоцкого про физиков-ядерщиков посвящена нашему Подмосковью», - поделилась участница «Активного долголетия» Ольга.
Чтобы присоединиться к лобненскому отделению клуба, нужно прийти с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Информацию можно уточнить по телефону: 8 (495) 579-46-61.
Напомним, проект «Активное долголетие» реализуют с 2019 года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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Гости наукограда побывали на обзорной экскурсии, посетили местный музей и храм Похвалы Пресвятой Богородицы на территории заповедника «Ратминская стрелка». Еще одной точкой поездки стал Объединенный институт ядерных исследований. Там пенсионерам рассказали об открытиях мирового уровня, сделанных российскими учеными.