Участники «Активного долголетия» из Дмитрова побывали в Центре Иосифа Кобзона

Областной фестиваль «Живем ярко!» в Одинцове посвятили Дню пожилого человека и 5-летнему юбилею «Активного долголетия». В делегацию от Дмитровского округа вошли активные участники клуба. Пенсионеры в составе хора на тысячу человек исполнили любимые песни.

«Уже целых пять лет проект объединяет нас своими активностями, творческими занятиями и стремлением жить полной жизнью! Мы дружим, творим, учимся, радуемся своему состоянию и дарим позитив окружающим!», - поделилась настроением одна из участниц дмитровской делегации на фестивале.

Вторая группа отправилась на экскурсию в село Успенское Одинцовского района, где посетила культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона. Пенсионеры ознакомились с увлекательными экспонатами, которые передали культурный фонд «Кобзон», а также общественные организации и вдова - Нелли Кобзон. Они увидели личные книги, фотографии, диски, награды, архивные материалы и костюмы.

«Очень впечатлила поездка в центр Иосифа Кобзона! Атмосфера концертной жизни, дух творчества, достижений и заслуг. Как будто прикоснулась к творчеству артиста по-новому. Хочется слушать его песни, и зазвучат они для меня теперь по-другому», - рассказала о поездке одна из экскурсанток группы.

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