07 июня 2024, 13:29

Участники «Активного долголетия» из 10 округов выступили на областном конкурсе

ГБУСО МО «КЦСОР Наро-Фоминский»
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Второй областной конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Россия» прошел для участников «Активного долголетия». Мероприятие было посвящено Дню России.

В этом году участниками конкурса стали коллективы из десяти округов. Все конкурсанты выступали в трех номинациях: «Танцы народов России», «Патриотический танец» и «Эстрадный танец».

В каждой номинации жюри определили призеров и победителей. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что «Гран-при» конкурса получил коллектив «Танцы без границ» комплексного центра «Домодедовский» в Видном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Активное долголетие конкурсы
07 июня 2024, 14:27
Спортивный праздник «5 верст» пройдет в Лобне 8 июня
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Спортивный праздник в честь двухлетия всероссийского проекта «5 верст» пройдет 8 июня в парке «Река времени» в городском округе Лобня. Все желающие смогут принять участие в забеге на пять километров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте , сохранить QR-код и явиться с ним в субботу на место старта. Организаторы призывают участников одеться в интересные костюмы. После финиша планируется общение за чаепитием.

Напомним, сбор участников начнется в 8:30, а старт запланирован на 09:00. Место встречи: парк «Река времени», на большой детской площадке на улице Борисова, 14к2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Праздники Спортсмены Лобня
07 июня 2024, 14:27
Свыше 350 фактов сброса мусора из авто выявили в Подмосковье в мае
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше 350 фактов выброса мусора из окна машины выявили в Подмосковье в мае. Их обнаружили при помощи камер системы «Безопасный регион».

Как рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору области Владислав Мурашов, камеры для выявления нарушений установлены рядом с контейнерными площадками.

«В круглосуточном режиме они регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае таким способом было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», - сказал он.

Среди всех выявленных нарушений 117 выявили в Истре и 36 - в Раменском.

Штраф за выброс мусора из окна машины может достигать 200 тысяч рублей. С начала года общая сумма наказаний за такое нарушение превысила 1,9 миллиона рублей.

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Штрафы Машины Мусор
07 июня 2024, 14:22
Евгения Хрусталева стала главой городского округа Домодедово
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Главой городского округа Домодедово стала Евгения Хрусталева. Решение приняли на заседании совета депутатов 7 июня.

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что Евгения Хрусталева в течение восьми лет занимала пост заместителя главы администрации городского округа Домодедово. Она курировала имущественный блок, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды. В числе полномочий Хрусталевой также был муниципальный контроль.

В администрации муниципалитета Евгения Хрусталева трудится с 2015 года. В Домодедове она живет и работает 15 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Город Домодедово
07 июня 2024, 14:15
«Союзмультфильм» разработает уникальный дизайн для детской больницы в Красногорске
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Главный детский больничный комплекс Подмосковья достроят в Красногорске летом и назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. На полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев встретился с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и поблагодарил за согласие помочь с оформлением клинического центра.

Каждый год по ОМС лечение смогут получать около 15 тысяч юных пациентов не только из Подмосковья, но и из других регионов.

«Долгожданный и очень важный президентский проект - в Детском клиническом центре имени Рошаля смогут получать лечение ребята со всей нашей страны. Очень важно, чтобы все они чувствовали себя комфортно», - сказал Андрей Воробьев.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что для ребенка любимый мультгерой - своего рода лучший друг, с которым он растет и учится новому.

«Всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно когда они связаны с детьми, поэтому мы сразу откликнулись на предложение правительства Московской области. Будем очень рады, если любимые персонажи смогут поддержать ребят», - поделилась она.

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Это будет флагманский для Подмосковья медицинский комплекс, в котором смогут лечить в том числе детей со всей страны. На крыше построят вертолетную площадку для экстренных случаев.

Стены украсят персонажами мультсериалов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Оранжевая корова», «Умка». В больнице будут оказывать помощь сразу по 28 профилям.

Красногорск Дети Андрей Воробьев Медицина Союзмультфильм ПМЭФ-2024

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