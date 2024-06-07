Участники «Активного долголетия» из 10 округов выступили на областном конкурсе

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В этом году участниками конкурса стали коллективы из десяти округов. Все конкурсанты выступали в трех номинациях: «Танцы народов России», «Патриотический танец» и «Эстрадный танец».

В каждой номинации жюри определили призеров и победителей. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что «Гран-при» конкурса получил коллектив «Танцы без границ» комплексного центра «Домодедовский» в Видном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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