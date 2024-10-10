Участники акции «Марш кремлевских курсантов» финишировали в Яропольце

«Эмоций было много, хотелось и бросить все, и упасть в грязь лицом или сесть на автобус. Но мешало одно - мысль о том, что наши соотечественники это когда-то прошли и добились своего», - поделился студент военно-учебного центра Российского университета транспорта Сергей Радчин.

Ярополец является знаковым местом для кремлевских курсантов. Именно здесь в суровые октябрьские дни 1941-го года курсанты Московского командно-пехотного училища совершили массовый подвиг, положив свои жизни в жестоких боях с врагом, рвавшимся к Москве.

Подобные марши в память о подвиге кремлевских курсантов проводятся ежегодно. Их участники повторяют путь, который за 36 часов преодолели ребята из Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища.

Участники акции проходят маршрут в полном обмундировании с макетами оружия, отдавая дань памяти у мемориалов Великой Отечественной войны.

Временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила участников и организаторов марша за сохранение исторической правды о событиях Великой Отечественной и преданность памяти героев. «Единство и верность своим корням - это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», - сказала руководитель муниципалитета.

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