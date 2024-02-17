Участники «Абакумовских чтений» в Коломне обсудили развитие музеев в провинциях

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Открытие конференции провела депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, вручив награды сотрудникам галереи. Участники из Москвы, Подмосковья, Твери и других регионов собрались за одним столом. Среди них были искусствоведы, художники, музейные работники, специалисты по музейному дизайну и PR.

В ходе конференции обсуждались вопросы, волнующие небольшие музеи в провинциях. Участники делились своим опытом и обсуждали возможные решения проблем.

«Нам хотелось поговорить о тех насущных вопросах, которые волнуют каждый небольшой музей», - рассказала директор картинной галереи Галина Дроздова Некоторые участники представили свои доклады в онлайн-формате, что позволило привлечь еще больше зрителей. Конференция транслировалась в прямом эфире, что значительно расширило аудиторию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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