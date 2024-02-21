Участниками ярмарки вакансий в Долгопрудном стали 45 предприятий

По словам сотрудника отдела кадров МКК Марины Музафаровой, на предприятии сегодня работает порядка 110 человек, однако есть нехватка кадров - требуется еще 30.

«Сейчас не только у нас, но и в России в целом есть большой запрос на рабочие специальности. Мы разрабатываем программы сотрудничества с колледжами, чтобы учащиеся могли проходить практику у нас. В том числе и с Физтех-колледжем Долгопрудного. Предлагаем обучение новым сотрудникам», - рассказала Музафарова.

Свои вакансии представили 45 компаний города. Это и старейшие предприятия - ДНПП, ДКБА, МКК, НИОПИК, и компании, которые начали свою деятельность недавно.

Всего, по данным администрации Долгопрудного, в городе есть 900 незанятых вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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