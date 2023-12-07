Участниками «Активного долголетия» стали свыше 300 тысяч жителей Подмосковья

«В Подмосковье число участников губернаторского проекта „Активное долголетие“ превысило 300 тысяч человек. Отмечу, что в 2021 году число участников было в два раза меньше, а сегодня этот проект объединяет все больше жителей», - сказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она добавила, что проект вводит новые активности для старшего поколения. Это катание на сапах, скалолазание, веревочные парки. Зимой собой популярностью пользуют катание на коньках и лыжах, игра в керлинг и другие активности. В топе по популярности остается бассейн, экскурсии и скандинавская ходьба.

Всего в Подмосковье проживает свыше двух миллионов людей старшего возраста. Они могут присоединиться к «Активному долголетию» во всех округах.

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