26 февраля 2024, 17:33

Участникам СВО рассказали о возможности пройти бесплатное обучение по работе в сфере образования

Unsplash
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Движение «Ветераны России» и Государственный университет просвещения организовали бесплатный образовательный курс для участников СВО «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми и молодежью». Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету и отправить ее по почте: vpvr@veteransrussian.ru.

Цель инициативы - воспитание и поддержка молодого поколения, а также расширение деятельности в школах и среди подростковых детских коллективов. Это уникальная возможность приобрести квалификацию воспитателя или учителя, а также трудоустроиться в сфере начального, основного и среднего общего образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны
26 февраля 2024, 17:57
Производство соусов запустят в Ступине в 2025 году
Unsplash
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Производство соусов появится на территории городского округа Ступино. Застройщиком выступает компания «ПК ПЕЧАГИН» из Чехова, а завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Строительство начнется на земельном участке, предоставленном по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Реализация данного инвестиционного проекта приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объема производства соусов в регионе.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая масло для жарки, соусы для пиццы и фритюрные смеси. Продукцию «ПК ПЕЧАГИН» можно приобрести в различных торговых центрах. Кроме того, каждый желающий может заказать понравившиеся соусы через интернет-площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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Строительство Бизнес Заводы Ступино
26 февраля 2024, 17:38
Свыше 11 тысяч дворников привлекли к обработке дорог Подмосковья ото льда 26 февраля
администрации г.о. Балашиха
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В ближайшие дни в Подмосковье ожидается потепление. Из-за ночных заморозков на дорогах может образовываться гололедица. На борьбу с ней 26 февраля направили более 11 тысяч коммунальщиков.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, свыше 1,4 тысячи спецмашин вышли на обработку улиц от льда 26 февраля.

«Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололедными материалами. Однако, несмотря на все усилия, мы убедительно просим горожан быть внимательными и осторожными», - рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы призвали жителей не парковать машины возле мусорных площадок и подъездов, чтобы не мешать работе спецтехники.

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Благоустройство
26 февраля 2024, 17:25
Полицейские Лобни задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
Медиасток.рф
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Сотрудники полиции Лобни провели оперативные действия возле одного из домов на улице Первомайской в микрорайоне Луговая. В результате задержан ранее судимый 44-летний житель Солнечногорска.

При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято 160 свертков с порошкообразным веществом. По заключению эксперта, в пяти изъятых свертках содержалось наркотическое средство. Остальные материалы отправлены на экспертизу.

Подозреваемый признался, что занимается распространением запрещенных веществ. Он планировал передать изъятые свертки через тайники-закладки на территории Солнечногорска.

В его отношении возбуждено уголовное дело и назначена меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Наркотики Лобня Полиция
26 февраля 2024, 17:11
Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске
Unsplash
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Программа подготовки кадров для медиа пройдет в мастерской «Сенеж» в Солнечногорске. Отбор на новый поток о создании стратегических продуктов начнется в марте.

Участники программы узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и контента, развитии личного бренда в медиа и многое другое.

Образовательный поток «Стратегические коммуникации» направлен на подготовку творческих и управленческих кадров для создания медиапродуктов, которые помогут задать людям ценностные и нравственные стандарты. Отбор него начнется 4 марта. К участию пригласили продюсеров, сценаристов, режиссеров и руководителей медиапроектов. Обучение начнется летом этого года.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Образование

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