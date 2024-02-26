Участникам СВО рассказали о возможности пройти бесплатное обучение по работе в сфере образования

Производство соусов появится на территории городского округа Ступино. Застройщиком выступает компания «ПК ПЕЧАГИН» из Чехова, а завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Строительство начнется на земельном участке, предоставленном по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Реализация данного инвестиционного проекта приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению объема производства соусов в регионе.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая масло для жарки, соусы для пиццы и фритюрные смеси. Продукцию «ПК ПЕЧАГИН» можно приобрести в различных торговых центрах. Кроме того, каждый желающий может заказать понравившиеся соусы через интернет-площадки.

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