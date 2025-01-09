Участник Великой Отечественной войны из Видного отметил 100-летний юбилей

Виктор Жажин с июня 1941 года трудился на строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем работал токарем на военном заводе. А когда юноше исполнилось 18 лет, он ушел на фронт. Виктор Жажин служил в воздушно-десантных войсках, был связистом, минометчиком, радистом. Он воевал на Карельском и 3-м Украинском фронтах, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию.

Героя наградили орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией».

После войны Виктор Жажин трудился в Минсельхозмаше и Росатоме, а также в научно-исследовательском институте химических технологий. В центре научных и высоких технологий «Элерон» он работал в должности начальника секретного отдела. В 70 лет Виктор Жажин ушел на заслуженный отдых.

В Видном ветеран живет с 1964 года. Вместе с женой они воспитали дочь.

«Символично, что Виктор Жажин родился в день Рождества Христова. Вся его долгая и насыщенная событиями жизнь - свидетельство того, что он храним Богом. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Виктору Жажину и всем нашим ветеранам», - поздравил глава Ленинского округа Станислав Каторов.