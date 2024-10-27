Участник спецоперации из Коломны вошел в паралимпийскую сборную Подмосковья

В городском округе Подольск после реконструкции снова заработал дом-музей академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской. Там хранятся научные работы и документы, инструменты и личные вещи ученых, которые придумали искусственное оплодотворение.

Виктор Милованов и Ирина Соколовская трудилась во Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства. Ученые занимались генетикой и стали основоположниками искусственного оплодотворения. Разработки семейной пары используют по всему миру в медицине.

По словам научного сотрудника краеведческого музея Виктора Галича, Милованов и Соколовская были не только теоретиками, но и практиками. Свои научные открытия они внедряли на пользу стране.

«Это были уникальные люди, невероятно эрудированные. Оба знали по пять языков, переводили научные статьи, писали книги и стихи, читали классическую литературу, играли на пианино, придумывали и своими руками на токарном станке создавали инструменты, которыми сейчас пользуются и ученые, и врачи», - добавил он.

Семейная пара свою жизнь посвятила науке, исследованиям и ученикам, их было свыше 400.

Память Милованова и Соколовской пришли почтить их последователи, доктора наук Вугар Багиров, Мубариз Насибов, Шаиг Насибов, кандидаты биологических наук Эльман Садыгов и Эльвин Насибов.

В этому году исполняется 65 лет со дня постройки дома № 1 по Лесной улице в поселке Быково, где расположился мемориальный дом-музей. Его сотрудники планируют облагородить участок около дома: проложить дорожки, привести в порядок сад Виктора Милованова, где он посадил 117 разновидностей деревьев и растений.

Дом-музей академика Милованова и профессора Соколовской работает со вторника по субботу в поселке Быково на Лесной улице, дом № 1.

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