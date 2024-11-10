Участник поискового отряда из Одинцова встретился с президентом РФ

Продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1100 учеников в жилом квартале «Семейный» Одинцовского городского округа. Строительная готовность объекта достигла 54%.

Новая школа, которую возводит компания «Инград» в квартале «Семейный», откроет свои двери для учеников уже в сентябре 2025 года. Сейчас рабочие выполняют черновые общестроительные работы, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают фасадные конструкции, монтируют металлоконструкции здания. Учитывая близость к лесной зоне для обеспечения пожарной безопасности предусмотрели дополнительную систему вентиляции. До 15 декабря в школе проведут канализацию.

Сейчас на объекте работают порядка 150 человек и 12 машин строительной техники. На следующей неделе подрядчик приступит к обустройству индивидуального теплового пункта.

«До конца декабря планируют закрыть контур здания, чтобы в новом году прогреть помещения и выйти на внутреннюю отделку», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Для школьников создадут все условия для обучения и развития талантов. По согласованным с Министерством образования моделям на трех этажах здания разместят учебные и игровые помещения, кабинет музыки, классы для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок, обеденный зал, мастерские, музыкальный и физкультурные залы, библиотечно-информационный центр. Общая площадь объекта составит 13,5 тысяч квадратных метров.

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