28 марта 2024, 23:52

Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля сдал нормы ГТО по стрельбе

Даниил Коблов
Читайте нас в: Google Новости

Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля успешно сдал нормы ГТО по стрельбе из электронного оружия.  Экзамен состоялся в СКЦ «Рошаль» в рамках празднования 10-летия с момента возрождения комплекса ВФСК ГТО.

Всего в экзамене участвовали 23 желающих. Одним из них стал Владимир Черепанов, который является участником «Активного долголетия». Несмотря на свой возраст, он показал достойный результат и справился с заданием.

«Отличный пример для подрастающего поколения!» - подчеркнули в администрации городского округа Шатура.

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 метров по мишени № 8. Участие принимают все желающие от 12 до 59 лет включительно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Стрельба Экзамены Активное долголетие
28 марта 2024, 23:14
Спортсменки из Электростали приняли участие в учебно-тренировочном мероприятии в Китае
Администрация Электросталь г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Команда России по прыжкам в воду, включающая в себя 30 спортсменов, в настоящее время пребывает в Китае для учебно-тренировочного сбора. Среди участников сборной есть две талантливые спортсменки из школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» — Елизавета Кузина и Виктория Казанцева.

Центр водных видов спорта Чжаоцин в Китае стал местом проведения интенсивных тренировок для спортсменов. На территории центра имеются специальные платформы для прыжков с высоты - 20 и 27 метров.

Команде предстоит усердно тренироваться до 6 апреля, чтобы повысить свои спортивные навыки и готовность к предстоящим соревнованиям. Важным аспектом сбора является не только повышение физической формы, но и духовное единство и командный дух, который способствует достижению высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Китай Электросталь
28 марта 2024, 22:52
Более 140 школьников приняли участие в научном фестивале «Кванториада» в Королеве
Администрация Королев г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Детский научный фестиваль «Кванториада» проходит в Королеве. В нем принимают участие учащиеся школ, которые занимаются в технопарке «Кванториум».

Участники фестиваля потратили много времени на подготовку к нему. Сейчас им предстоит представить на суд жюри свои научные проекты, которые разрабатывались для решения серьезных и совсем не детских задач.

Больше всего участники заинтересовались темой освоения космоса. Кроме того, школьники отметили и земное производство. В этой сфере представлены проекты «Система автономной поддержки уровня воды», «Действующий макет водородного поезда» и другие.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Королеве восемь лет назад. Он стал первым подобным учебным заведением в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Фестивали Королев
28 марта 2024, 22:41
Инженерная школа в Дмитрове на 1,1 тысячи мест примет первых учеников в сентябре
Администрация Дмитровский г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Оснащение школы в Дмитрове на 1,1 тысячи мест закончили на 98%. Полностью завершить работы и сдать объект планируют к сентябрю 2024 года. Таким образом учебное заведение в новом учебном году сможет принять первых воспитанников.

Проект является уникальным для городского округа. Новое учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Кроме того, в здании предусмотрена непривычная планировка - большие пространства коридоров, рекреационных зон, широкие удобные лестницы.

Строительство объекта находится на постоянном контроле в администрации муниципалитета и у его главы Ильи Поночевного. Пока здание готовится к приему детей, он лично совершает инспекции и проверяет готовность объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Дмитров
28 марта 2024, 22:26
Движение по путепроводу через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Восьмиполосный путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках. Реализация проекта позволила улучшить транспортную доступность для 600 тысяч жителей Подмосковья и Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это значительный шаг в развитии инфраструктуры.

«Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали „Москва - Санкт-Петербург“, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идёт к Шереметьево», - указал Собянин.

В процессе реализации масштабного проекта была построена эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону Москвы, а также съезд с Ленинградского шоссе на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева». Эта обновленная развязка обеспечит автомобилистам более безопасное и комфортное движение, а также повысит пропускную способность прилегающих магистралей.

Благодаря путепроводу время в пути утром на участках Ленинградского шоссе значительно сократится. Работы по строительству были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока, несмотря на сложности, связанные с непрерывным движением транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство Дороги

Новости по теме