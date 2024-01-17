Участницы клуба зимнего плавания в Орехово-Зуеве рассказали о подготовке к крещенским купаниям

К крещенским купаниям важно правильно подготовиться. Профессионалы подчеркивают, что в прорубь окунаться можно только по личному желанию. По словам участницы клуба Татьяны Костюковой, подготовить организм можно с помощью контрастного душа.

«Это очень хорошо подготавливает, чтобы для организма не было таким шоком, что вы его окунаете в ледяную воду в первый раз в жизни или раз в год, если вы это делаете ежегодно», - рассказала девушка.

Участница клуба «Моржеллы» Дарья Звягина отметила, что алкоголь и прорубь несовместимы. Крепкие напитки сужают сосуды и мешают нормальной терморегуляции организма. Девушка поделилась, что перед плаванием в проруби спортсменки стараются не пить даже чай или кофе.

Также купание в проруби противопоказано детям до семи лет. Опытные любители зимнего плавания отмечают, что окунаться можно только в специально подготовленные купели, а при себе следует иметь комплект сухой теплой одежды.

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