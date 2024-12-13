13 декабря 2024, 14:57

Участницы из Ногинска стали призерами регионального этапа фитнес-фестиваля

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На базе спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино состоялся финал регионального этапа фитнес-фестиваля «Фитнес-Академия». Богородский округ на фестивале представила команда Центра образования № 3 по чирлидингу «Carrots».

Девочки выступили с новым ярким номером, который зарядил зрителей невероятной энергией и вызвал бурные аплодисменты. Их старания были высоко оценены судейской коллегией: команда получила грамоту и кубок за победу в номинации «Мир движения».

В грандиозном мероприятии приняли участие почти 50 школьных команд из разных уголков Подмосковья. Учащиеся 1-11-х классов продемонстрировали свои таланты в таких фитнес-дисциплинах, как чирлидинг, танцевальная аэробика, классическая аэробика и ритмическая гимнастика.

Финальное гала-шоу собрало более пятисот спортсменов из 22 городских округов Подмосковья. На сцене выступили лучшие команды, ставшие победителями муниципального этапа фестиваля. Мероприятие, которое проводится с 2013 года, направлено на популяризацию активного образа жизни среди школьников и развитие их творческих способностей.

Судьи оценивали номера по множеству критериев: техника и чистота исполнения танцевальных элементов, синхронность движений, попадание в музыку, оригинальность постановки, сложность программы, выразительность и визуальные эффекты. Ребята продемонстрировали яркие, динамичные выступления, показав артистизм и высокий уровень подготовки.

Фитнес-фестиваль стал не только соревнованием, но и настоящим праздником спорта, творчества и дружбы. Участники обменялись опытом, получили заряд положительных эмоций и вдохновения для новых достижений.

Спортсмены Фестивали Богородский
13 декабря 2024, 15:24
Шоу мыльных пузырей для детей прошло в центре «Красный Электрик» в Ногинске
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В преддверии самого сказочного праздника года в Культурном Центре «Красный Электрик» в Ногинске состоялось яркое и незабываемое шоу мыльных пузырей. Это удивительное представление стало настоящим сюрпризом для детей и подарило им атмосферу волшебства и радости.

Сказочная Снегурочка, словно настоящая волшебница, заворожила зрителей своим мастерством. На глазах у восхищенной публики она превращала обычную пену в удивительные мыльные пузыри самых разных форм и размеров. Дети с восторгом наблюдали, как радужные шары парят в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги. Но самое главное - каждый ребенок стал участником этого магического действия. Одни оказались внутри огромного мыльного пузыря, другие держали в руках необычные пенные конструкции, а кто-то даже ушел домой с «шапочкой» и «варежками» из мыльной пены.

Кульминацией праздника стал радужный фейерверк из множества мыльных пузырей, который вызвал бурю эмоций у юных зрителей. Шоу оставило в сердцах детей яркие впечатления, зарядило их позитивом и подарило ощущение приближающегося Нового года.

Культурный Центр «Красный Электрик» уже давно стал центром притяжения жителей микрорайона. С момента своего основания он является организатором всех значимых праздников и народных гуляний. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые ежегодно проводят более 300 мероприятий, включая концерты, конкурсы, выставки и творческие мастер-классы.

Праздники Дети Богородский
13 декабря 2024, 15:23
Газификацию дома культуры завершили в селе Стромынь Богородского округа
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Заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов посетил с рабочим визитом сельский дом культуры села Стромынь, являющийся структурным подразделением МУК «Мамонтовский сельский Дом культуры». Поводом для визита стало завершение газификации учреждения.

Работы по газификации начались летом 2024 года. В ходе проекта был установлен новый современный котел, газовый термоблок, а также проведена обвязка котлов. Теперь Дом культуры получил современную систему отопления, которая не только улучшит условия для занятий, но и значительно повысит экологическую обстановку.

Символично, что столь значимое событие произошло в День принятия Конституции Российской Федерации. Сельский дом культуры, ведущий свою историю с 1896 года, до недавнего времени отапливался углем, что создавало множество неудобств. Как рассказала директор учреждения Виктория Сарафанова, над зданием постоянно висел черный смог, и необходимость перехода на газовое оборудование назрела уже давно.

Дом культуры является важным центром притяжения для жителей села. Здесь занимаются 110 детей, а также взрослые, включая участников программы «Активное долголетие». В ДК приезжают заниматься хореографией из соседних населенных пунктов - Дуброво и Черноголовки. Особой популярностью пользуется уникальный кружок по лепке из глины.

Завершение газификации стало настоящим праздником для жителей села Стромынь. Теперь в Доме культуры созданы комфортные условия для творчества и досуга, что позволит ему продолжать оставаться местом вдохновения и развития для всех поколений.

Газ Богородский
13 декабря 2024, 15:18
Свыше 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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С начала года в Подмосковье зарегистрировали 66 тысяч детей. На поддержку молодых семей направили более семи миллиардов рублей.

Родители могут зарегистрировать детей и получить первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Им также выдают выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», напомнили в Минсоцразвития.

По словам вице-губернатора области Людмилы Болатаевой, в декабре в медучреждениях проводят традиционную акцию - при выдаче новорожденных, их одевают в новогодние костюмы.

«Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке - „декабрята“», - сказала она.

Всего с начала года семьям выплатили свыше семи миллиардов рублей при рождении детей. Кроме того, в регионе ввели новую выплату в размере 300 тысяч рублей при третьем пополнении. Получить ее могут родители до 35 лет.

Узнать больше о мерах поддержки семей можно в тематическом разделе госуслуг.

Дети Семья
13 декабря 2024, 15:01
Педагоги из Богородского округа приняли участие в тематическом балу
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В Государственном университете управления прошел Региональный бал советников директоров по воспитанию, который погрузил участников в атмосферу XIX века. Богородский округ на этом престижном событии представляли Надеева Мария, советник директора по воспитанию проекта «Навигаторы детства», и Пушмин Артем, учитель физической культуры, педагоги Центра образования № 5.

Бал стал не просто культурным событием, но и важной образовательной инициативой, направленной на сохранение исторической памяти и передачу знаний о ключевых моментах российской истории. Главный посыл программы - создание уникальной образовательной среды, которая позволит внедрить подобные форматы в учебных заведениях.

Атриум университета наполнился звуками живой музыки, создавая атмосферу изысканности и погружения в эпоху. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах по хореографии и практических занятиях, которые помогут педагогам внедрить новые подходы в своей работе. Программа включала обучение танцам XIX века, таким как Падеграс, Шапелуаз, контрданс «Ревность» и вальс «Пузырьки в бокале».

Почетным гостем мероприятия стал проректор Государственного университета управления Павел Владимирович Павловский. В своем выступлении он отметил значимость подобных инициатив для развития образовательной среды и формирования культурных ценностей у подрастающего поколения.

Бал советников директоров по воспитанию стал ярким примером того, как можно сочетать образовательные задачи с приобщением к российским традициям. Такие мероприятия способствуют развитию танцевальной, музыкальной и художественной культуры, а также укрепляют межличностные связи и формируют основу для культурного взаимодействия в обществе.

Этот день подарил участникам не только новые знания и навыки, но и незабываемые впечатления от красоты и силы российских традиций.

Учителя Богородский

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