Участковая медсестра пополнила штат работников детской поликлиники в Солнечногорске

Марина Нечитайлова окончила в 2019 году Рязанский медицинский колледж и сразу после выпуска проработала в Рязанской областной больнице. После замужества переехала в Улан-Удэ, где в одной из клиник проводила аудиометрию взрослым и детям для подбора слуховых аппаратов.

В 2022 году муж Марины уехал на специальную военную операцию и девушка переехала к родственникам супруга в Солнечногорск. В планах - остаться в округе и строить дальнейшую карьеру в Солнечногорской больнице.

«Мы всегда рады новым специалистам, как Марина Нечитайлова, в нашей детской поликлинике. Отмечу, для них действуют региональные меры поддержки, в числе которых выплата на аренду жилья, выделение земельных участков под строительство домов, „Социальная ипотека“, программа „Приведи друга“, а из местного бюджета компенсируем оплату проезда до места работы», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе.

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