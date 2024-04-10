10 апреля 2024, 11:16

Участковая медсестра пополнила штат работников детской поликлиники в Солнечногорске

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Новую участковую медсестру Марину Нечитайлову приняли на работу в детскую поликлинику Солнечногорска. В ее обязанности входит контроль за прививками, патронаж новорожденных, консультации молодых родителей.

Марина Нечитайлова окончила в 2019 году Рязанский медицинский колледж и сразу после выпуска проработала в Рязанской областной больнице. После замужества переехала в Улан-Удэ, где в одной из клиник проводила аудиометрию взрослым и детям для подбора слуховых аппаратов.

В 2022 году муж Марины уехал на специальную военную операцию и девушка переехала к родственникам супруга в Солнечногорск. В планах - остаться в округе и строить дальнейшую карьеру в Солнечногорской больнице.

«Мы всегда рады новым специалистам, как Марина Нечитайлова, в нашей детской поликлинике. Отмечу, для них действуют региональные меры поддержки, в числе которых выплата на аренду жилья, выделение земельных участков под строительство домов, „Социальная ипотека“, программа „Приведи друга“, а из местного бюджета компенсируем оплату проезда до места работы», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев расскаал о скором открытии детского медицинского центра в регионе.

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Дети Солнечногорск Медицина
10 апреля 2024, 11:09
Проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» расширили в Подмосковье
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Аллергологи-иммунологи и онкологи-гематологи смогут принять участие в программах поддержки медиков «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это позволит привлечь специалистов на работу в отдаленные территории региона.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, участники программы могут получить единовременную выплату. Это 750 тысяч рублей для фельдшеров и до 1,5 миллиона - для врачей. В этом году благодаря такой поддержке на работу привлекус почти 240 специалистов.\n\n«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе „Земский доктор“ смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины. А „Земским фельдшером“ могут стать участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики», - сказал он.

Подать заявку на участие в программе можно через свою медорганизацию.

В регионе действуют и другие меры поддержки врачей. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

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Здравоохранение Врачи Медицина
10 апреля 2024, 10:44
Весенняя уборка началась на федеральных дорогах в Подмосковье
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Дорожники наводят порядок после зимы на федеральных дорогах, подведомственных «Центравтомагистрали». Идет мойка ограждений, светофоров, дорожных знаков и линий наружного освещения.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что генеральная уборка проводится также на площадках отдыха и остановках общественного транспорта. Здесь красят автопавильоны и опоры дорожных знаков, приводят в порядок другие элементы.

Ведутся работы по очистке кюветов, водоотводных канав и водосбросов. В полосе отводы собирают мусор, появившийся после схода снега. Там, где нужно, восстанавливают размытые земляное полотно и насыпь.

Дорожники продолжают устранять дефекты и деформации, образовавшиеся на проезжей части. Уже использовано более 10 тысяч тонн литого асфальтобетона. В ближайшее время обновят разметку.

Порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в Подмосковье в период паводков. Сейчас в регионе ведутся активные работы по их устранению и ремонту ям на дорогах. Ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

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Дороги Работа
10 апреля 2024, 09:29
Пациенты подмосковного противотуберкулезного стационара посетили лекцию по борьбе с заболеванием
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Для пациентов областного противотуберкулезного стационара провели лекцию по борьбе с заболеванием. На ней рассказали о его причинах и лечении.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, лекцию приурочили ко Дню борьбы с туберкулезом. На ней специалисты ответили на самые важные вопросы о том, как появляется заболевание и как жить после стационарного лечения.

«Очень важно донести до уже заболевших пациентов, что туберкулез - это не приговор. В настоящее время туберкулез можно полностью излечить, а также принять ряд мер для предотвращения рецидива», - прокомментировал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Пациентам также рассказали о санаторно-курортном и хирургическом лечении туберкулеза. Жителям напомнили, что проходить профилактическое обследование необходимо раз в два года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
09 апреля 2024, 23:55
Тендер на благоустройство площади напротив Ледового дворца спорта «Химик» объявили в Воскресенске
Министерство благоустройства Московской области
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Электронный аукцион на проведение работ по благоустройству напротив Ледового дворца спорта «Химик» имени Н. С. Эпштейна объявили в Воскресенске. Победителю тендера предстоит осуществить устройство систем видеонаблюдения, электроснабжения, наружного освещения, тротуаров из бетонной плитки, а также многие другие работы.

Реализация проекта благоустройства зоны отдыха осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и городского округа Воскресенск.

Завершить работы по благоустройству территории планируется в 2024 году. НМЦК превысила отметку в 274 миллиона рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение указанных работ опубликовано на портале ЕАСУЗ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск

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