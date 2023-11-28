Участки вблизи горнолыжного курорта «Сорочаны» в Дмитрове выставили на торги

«Посмотрите землю под строительство частного дома в Яхроме: пять соток , шесть соток, 15 соток или в Кромине - 12 соток », - уточнили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Заявки можно подать с 8 декабря по 25 января. Все участки сдают в аренду, в будущем их можно выкупить после строительства дома.

С начала года в Дмитрове среднее число участников торгов составило два человека, средняя стоимость лота - 96 тысяч рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».