13 декабря 2024, 11:37

Участки теплосетей в 4 микрорайонах модернизируют в Подольске в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Капитальный ремонт тепловых сетей завершается в микрорайоне Климовск. В следующем году модернизацию выполнят еще на 30 участках в четырех микрорайонах Подольска.

Обновят коммуникации на улицах Ленина, Школьной и Победы, а также от котельной КСПЗ до объектов на Весенней улице. Более 20 учреждений культуры, спорта и образования, а также 300 многоквартирных домов обеспечат бесперебойной подачей тепла.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что специалисты уже начали модернизацию теплосетей в микрорайонах Шепчинки, Межшоссейный, Силикатная и Центральный. Также приведут в порядок здания котельных на улицах Заводской, Ульяновых и Победы, где уже заменили большую часть оборудования. Современные датчики передачи информации установлены в 75 котельных, еще в 20 объектах теплоснабжения такие датчики появятся в следующем году.

Руководитель муниципалитета отметил, что выполненные в 2024 году работы уже принесли положительные результаты. «Значительно снизилось количество обращений жителей, а те, которые принимаем, больше связаны с небольшими порывами на подводящих к домам сетях», - сказал Григорий Артамонов.

Подольск Отопление Ремонтные работы
13 декабря 2024, 12:56
Женщину 95 лет с разрывом селезенки после падения спасли в Долгопрудном
Медиасток.рф
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Пенсионерка 95 лет экстренно поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на боль с левой стороны живота, одышку, тошноту и шум в ушах. Диагностика выявила внутрибрюшное кровотечение и шок от потери крови. Оказалось, что несколько часов назад женщина упала и сильно ударилась об острый угол стены.

«Состояние требовало немедленной операции. В ходе вмешательства мы выявили источник кровотечения - травматический разрыв селезенки», - рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Гужев.

Хирурги ушили ткани, остановили кровотечение. С помощью специального аппарата врачи очистили и вернули в кровеносное русло пациентки часть собственной крови, дополнили ее компонентами донорской, инфузионными растворами и лекарствами для поддержания давления. Это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины.

После операции, которая прошла успешно, женщина осталась на лечение в стационаре. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

Шестиэтажную современную поликлинику откроют в жилом комплексе «Южное Видное» в Ленинском округе летом 2025 года. Там смогут получать помощь свыше 55 тысяч жителей ближайших микрорайонов и поселков, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Больницы Врачи Долгопрудный
13 декабря 2024, 12:14
Подозреваемого в поджоге ночного клуба задержали в Люберцах
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который поджег здание ночного клуба. Во время патрулирования улиц росгвардейцы получили сигнал с тревожной кнопки одного из заведений на Южной улице.

На месте они выяснили, что между пьяным посетителем и охранником произошел конфликт. Мужчина отправился на заправку, купил канистру бензина, облил здание и поджег его. Администратор бара заметил это и нажал тревожную кнопку.

Злоумышленника, находившегося в состоянии опьянения, задержали росгвардейцы. Им оказался 35-летний гражданин Беларуси. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Люберцы Росгвардия
13 декабря 2024, 12:01
«Учитель не имел в виду квадробинг». Минобр Подмосковья — о неоправданном обвинении педагога в Лобне
Медиасток.рф
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Учителя из Лобни обвинили в пропаганде квадробинга за домашнее задание детям. Школьников попросили представить себя на месте тургеневской Муму и написать сочинение от лица собаки. Министерству образования Подмосковья пришлось вмешаться и объяснить ситуацию.

Арувхан Вазировна работает в новом лицее «Авиатика» города Лобни. На уроке она рассказывала ученикам пятого класса о повести Ивана Тургенева «Муму» и в какой-то момент предложила детям представить себя на месте собаки и написать сочинение от ее лица. Нужно было предположить, как живет животное, что оно чувствует к своему хозяину и так далее.

Когда родители узнали о таком домашнем задании, то сочли его неприемлемым. Сочинение от лица Муму показалось им пропагандой квадробинга, о чем сообщили директору лицея. Очень скоро обсуждение перешло на личности.

«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева „Муму“. Позор!» - такие комментарии появились в соцсетях.

Министерству образования Подмосковья пришлось вмешаться в ситуацию и объяснить, что творческое задание школьникам не имеет ничего общего с пропагандой квадробинга.

«В мире литературы, например, в произведениях „Каштанка“ и „Белый Бим Черное ухо“, а также в кинофильмах, мы нередко встречаем примеры, когда авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания уже не раз встречались в учебном процессе. Однако в свете недавних событий, связанных с развитием направления „Квадробинг“, родители восприняли это задание с настороженностью. Важно отметить, что учитель не имел в виду никакой связи с данным направлением», - пояснили в ведомстве.

Министерство также напомнило, что произведение Ивана Тургенева «Муму» входит в школьную программу по литературе для пятого класса. В ведомстве добавили, что учитель дал задание выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа, уделив особое внимание его чувствам и эмоциям.

Дети Лобня Учителя Школьники Литература Образование
13 декабря 2024, 11:46
«Мост между детьми и взрослыми». Как QR-коды решат проблему травли в школах
Freepik
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QR-коды в школах Подмосковья, с помощью которых ученики смогут анонимно сообщать о травле, помогут выстроить систему доверия между детьми и взрослыми. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Для молодежи это самый простой способ: навести телефон. Я думаю, что конечной точкой таких обращений будет не только наш аппарат уполномоченного по правам ребенка, но также управление образования, министерство образования, комиссии по делам несовершеннолетних», - отметила она.

Мишонова рассказала, что прорабатывает с коллегами алгоритм, по которому будут работать QR-коды. По ее словам, уже создана рабочая группа.

«Это может быть достойной альтернативой телефона доверия», - добавила омбудсмен.

Собеседница 360.ru выразила надежду, что благодаря нововведению в школах станет меньше буллинга. По ее мнению, важно выстроить систему доверия детей взрослым, потому что подростки часто не рассказывают старшим о том, что с ними происходит. Часто родители узнают о проблемах позже.

Такие цифровые коды могут разместить над школьной доской, на стенах коридоров, в раздевалке, в туалетных комнатах, где ребенок может быть один, навести свою камеру на QR-код и сообщить о проблеме.

Ранее в школьном туалете в Котельниках девочки-подростки избили сверстницу до потери сознания. Пострадавшую навестил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заявил, что буллинг или травля неприемлемы, и рассказал, что в школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о проблемах.

Дети Школы Андрей Воробьев Котельники Буллинг Образование QR-коды

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