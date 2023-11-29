Участки стоимостью до 100 тысяч рублей выставили на торги в 5 городских округах Подмосковья

Педагогический форум «Энергия молодых» прошел в Центре детского творчества «Радуга» в Дмитрове. Участие в нем приняли 150 учителей.

Гостей форума приветствовали заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова, начальник управления образования Татьяна Малинникова и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко.

«Хочу поблагодарить педагогов за выбор этой замечательной профессии. Не просто научить, а еще и воспитать подрастающее поколение настоящими гражданами своей родины - большая ответственность. Дмитровский округ на протяжении всей истории является одним из лучших в Московской области по качеству образования», - отметила Елена Виноградова.

Участие в работе форума приняли лауреаты и победители профессиональных конкурсов. В их числе победитель конкурса «Воспитатель года России», трехкратный лауреат конкурса «Воспитатели России» Дарья Глебова, председатель Молодежного совета местного профсоюза образования Ольга Васильева и лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют» Ирина Обыденная. Наставники поделились опытом с молодыми коллегами.

«В этом году мы перезагружаем систему работы с молодыми кадрами - это большая совместная работа, как управления образования, так и Дмитровской профсоюзной организации. На сегодняшнем форуме собрались молодые педагоги из всех образовательных учреждений округа, детских садов и школ», - сказала депутат Марина Шевченко.

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