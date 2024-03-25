Учащимся Подмосковья рассказали о борьбе с терроризмом

В ходе уроков детям рассказали о терроризме, методах борьбы с ним в России, а также о помощи пострадавшим в результате теракта. Учащиеся узнали, что многие страны выразили соболезнования народу России, обратились к руководству со словами осуждения теракта.

Также студентам показали фрагмент обращения президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанного им после трагедии в Crocus City Hall. Учащимся напомнили о важности соблюдения правил безопасности и о необходимости знать телефоны служб экстренного реагирования.

В завершение занятия дети под руководством своих педагогов изготовили из бумаги белые крокусы - символ поддержки пострадавшим в результате теракта.

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