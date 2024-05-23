Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Знание.Лектор»

Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, конкурс организован российским обществом «Знание». Заявки от желающих принять участие принимаются на портале проекта до 30 июня, а от школьников - до 3 июня.

Основной этап отбора начнется со специального обучающего курса по публичным выступлениям. До 5 июля участники курса должны предоставить видеовизитку и рекомендательные письма от образовательных учреждений.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап, где участники смогут провести свои собственные лекции под руководством филиалов общества «Знание». Они смогут выбрать из 14 тематических лекций, одна из которых посвящена семейным ценностям в рамках Года семьи в России.

Окончательное решение о допуске в финал будет принимать экспертный совет, а участники выступят перед ним онлайн с ноября по декабрь. Отбор в номинации «Школьники» завершится в июле. Дети пройдут обучение по публичным выступлениям, а также пообщаются с экспертами.

175 человек, сумевших пройти в финал, смогут принять участие в профильной смене «Знание.Лектор». Мероприятие проведут в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Победители основного отбора получат по 250 тысяч рублей, которые они смогут потратить на продвижение собственного контента.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».