Учащихся Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по финансовой грамотности

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Уроки проведут по 24 актуальным темам, посвященным грамотному обращению с финансами, выбору и рациональному использованию фининструментов, страхованию, пенсии и другим аспектам.

Помимо этого, обучающиеся смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Все занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом, так и индивидуально.

«На платформе педагоги помогут скачать готовые комплекты игр, которые остается только распечатать и начать играть. Игры помогут разнообразить учебный процесс или организовать досуг детей в увлекательной и полезной форме», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл финал конкурса и поприветствовал участников. Он отметил, что это честь - собрать лучших преподавателей страны на одной площадке.

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