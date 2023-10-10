Учащихся и педагогов Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по истории предпринимательства
Школьники, студенты и преподаватели Московской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Наследие выдающихся предпринимателей России». Подать заявку можно на официальном сайте до 15 марта 2024 года.
Школьники с 8-го по 11-й класс должны представить эссе, студенты - научно-исследовательскую работу. Работу можно представить в диджитал-формате. Это могут быть социальные ролики, подкасты или видеоинтервью. Студенты педагогических университетов могут представить на конкурсе урок для школьников по истории предпринимательства.
Победителей объявят в мае 2024 года. Также по итогам конкурса определят лучший вуз и лучший регион России в области популяризации наследия предпринимателей России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя выдающимся педагогам региона. Они получили знаки отличия, награды и премии.
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