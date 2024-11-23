Учащиеся в Павловском Посаде приняли участие в программе «Школа волшебства»

В первый день занятий Волшебная Шляпа торжественно распределила учеников по отрядам. Каждый отряд выбрал себе символ-талисман: у первых им стали летучие мыши, а у вторых - колбы с волшебным зельем. Затем начались первые уроки, где ребята изучали астрологию, зельеварение и тайные заклинания. Они узнали секреты магии, а также то, как использовать ее за пределами школы.

На следующий день юных магов ждали новые приключения. Утро началось с веселой разминки, после которой ученики освоили искусство фокусов и научились создавать волшебство из обычных предметов. На занятии по травологии ребята посадили необычный цветок - гудящий нарцисс, а на уроке магической инженерии попробовали создать машину времени без использования заклинаний.

Завершение курса стало настоящим праздником: участники получили памятные подарки и сертификаты магов и волшебников, которые будут напоминать им о ярких каникулах в «Школе волшебства».

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