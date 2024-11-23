23 ноября 2024, 16:03

Учащиеся в Павловском Посаде приняли участие в программе «Школа волшебства»

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В школе № 10 имени Быковского в рамках проекта «Яркие каникулы» для учащихся организовали увлекательную программу «Школа волшебства». Ребята весело и с пользой провели время, погружаясь в мир магии и фантазии.

В первый день занятий Волшебная Шляпа торжественно распределила учеников по отрядам. Каждый отряд выбрал себе символ-талисман: у первых им стали летучие мыши, а у вторых - колбы с волшебным зельем. Затем начались первые уроки, где ребята изучали астрологию, зельеварение и тайные заклинания. Они узнали секреты магии, а также то, как использовать ее за пределами школы.

На следующий день юных магов ждали новые приключения. Утро началось с веселой разминки, после которой ученики освоили искусство фокусов и научились создавать волшебство из обычных предметов. На занятии по травологии ребята посадили необычный цветок - гудящий нарцисс, а на уроке магической инженерии попробовали создать машину времени без использования заклинаний.

Завершение курса стало настоящим праздником: участники получили памятные подарки и сертификаты магов и волшебников, которые будут напоминать им о ярких каникулах в «Школе волшебства».

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Школьники Павловский посад
23 ноября 2024, 15:42
Экскурсию для школьников на чайную фабрику организовали в Павловском Посаде
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Учащиеся лицея № 1 в Павловском Посаде посетили фабрику «Май». Они смогли познакомиться с процессом производства и упаковки чая.

Организаторы рассказали участникам, что чай появился на Руси приблизительно в XVI веке и с тех пор крепко прижился в повседневном рационе русского человека. Экскурсия началась с подробного рассказа обо всех этапах создания продукции - от сбора чайных листьев до их упаковки. На начальных этапах ребята узнали, как ферментация влияет на вид и вкус чая. Особое внимание школьников привлек процесс упаковки продукта.

В завершение мероприятия всем участникам подарили упаковки с продукцией фабрики, что стало приятным завершением увлекательного дня.

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Школьники Павловский посад
23 ноября 2024, 15:32
Жительница Павловского Посада вошла в топ-3 участников форума «Выбор.ФМ»
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Жительница Павловского Посада Анастасия Подгорная вошла в тройку лучших участников всероссийского молодежного форума «Выбор.ФМ», организованного «Молодой гвардией Московской области». Форум, проходящий в Мастерской управления «Сенеж», собрал 200 самых активных и талантливых молодых людей со всей страны.

Участники форума работают над созданием инновационных проектов в избирательном процессе, делятся опытом и идеями с единомышленниками из разных регионов. Основной целью мероприятия стало развитие молодежной активности в избирательной системе и привлечение внимания к важности участия в выборах.

На торжественном открытии форума участников приветствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Выбор.ФМ» стал первым полномасштабным молодежным проектом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при поддержке Российского фонда свободных выборов. В рамках форума молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет работают над созданием перспективных инициатив, которые могут быть реализованы в избирательной системе России.

Анастасия Подгорная уверенно продемонстрировала свои лидерские качества, творческий подход и глубокое понимание значимости избирательного процесса, что позволило ей войти в число лучших участников. Ее успех стал ярким примером для молодежи Московской области и вдохновил других участников на достижение высоких результатов.

Форум продолжает свою работу, а участники надеются, что их проекты внесут значительный вклад в развитие современной избирательной системы России.

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Павловский посад
23 ноября 2024, 15:25
Благотворительная ярмарка пройдет Павловском Посаде 24 ноября
Медиасток.рф
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На территории Екатерининского храма села Рахманово Павлово-Посадского городского округа пройдет благотворительная ярмарка в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие состоится по благословению Благочинного Павлово-Посадского церковного округа священника Александра Анохина.

Посетить ярмарку смогут все желающие жители и гости округа с 9:00 до 11:00. Прихожане Екатерининского храма с начала проведения СВО активно оказывают помощь военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, ушедшим от Павлово-Посадского военкомата. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают медикаменты, закупают дроны с тепловизорами и автотехнику, а также лично участвуют в доставке гуманитарной помощи на фронт.

Благотворительная ярмарка станет очередным шагом в поддержке земляков, находящихся на передовой. Все собранные средства будут направлены на помощь военнослужащим. Организаторы приглашают всех неравнодушных принять участие в мероприятии, внести свой вклад в общее дело и поддержать тех, кто защищает Родину.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Ярмарки
23 ноября 2024, 15:05
Урок по безопасности на дороге провели для школьников в Павловском Посаде
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В Павловском Посаде сотрудники Госавтоинспекции провели открытый урок для учеников школы № 10 имени Быковского. Мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и повышение уровня их дорожной грамотности.

Сотрудники полиции вместе с ребятами вышли на улицы города, чтобы проверить и обсудить безопасный путь следования школьников. Инспекторы напомнили детям о необходимости останавливаться перед пешеходным переходом, объяснили, какие действия важно выполнить перед тем, как переходить дорогу, и подчеркнули важность соблюдения последовательности этих действий.

Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках. Полицейские рассказали школьникам о значении ярких брелоков и наклеек, которые помогают водителям заметить пешехода в темное время суток.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения в Павловском Посаде старший лейтенант полиции Анастасия Терехина отметила, что важно проводить мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в период школьных каникул. Именно в это время дети больше гуляют и часто сталкиваются с переходом проезжей части.

Подобные мероприятия помогают детям лучше усваивать правила дорожного движения и повышают их ответственность на дороге.

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Дети ГИБДД Павловский посад

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