Учащиеся школьных лесничеств из Подмосковья присоединились к акции «Неделя добрых дел»

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Министр образования Московской области Илья Бронштейн посетил Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы для подписания договора о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растет, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны - один из наших приоритетов», - отметил Илья Бронштейн.

Соглашение подписал ректор РУДН Олег Ястребовов. Вместе с Минобром Подмосковья вуз планирует развивать систему профессионального и дополнительного образования. Планируется проводить в школах занятия по профессиональной ориентации.

Подмосковье уже активно взаимодействует с тремя вузами - Государственным университетом просвещения, МПГУ и МГПУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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