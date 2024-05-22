Учащиеся школьного лесничества в Клину стали лауреатами форума одаренных детей

Школьники представили свою деятельность за период, охватывающий почти год, - с мая 2023 года по апрель 2024 года. За это время они многое сделали и достигли немалых результатов.

Например, ребята участвовали в лесовосстановительных работах и одержали победу в конкурсе «Подрост». Помимо этого, юных лесоводов отметили и на других мероприятиях, например, на муниципальном конкурсе лесничеств. Наставниками команды выступают опытные работники лесного хозяйства - представители Клинского лесничества, а также учитель географии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».