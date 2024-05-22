22 мая 2024, 18:43

Учащиеся школьного лесничества в Клину стали лауреатами форума одаренных детей

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Учащиеся Новощаповского школьного лесничества впервые приняли участие в форуме «Одаренные дети — 2024» в Клину. Представители средней общеобразовательной школы «Имена Победы» достойно выступили и стали лауреатами конкурса в номинации «Сила в единстве».

Школьники представили свою деятельность за период, охватывающий почти год, - с мая 2023 года по апрель 2024 года. За это время они многое сделали и достигли немалых результатов.

Например, ребята участвовали в лесовосстановительных работах и одержали победу в конкурсе «Подрост». Помимо этого, юных лесоводов отметили и на других мероприятиях, например, на муниципальном конкурсе лесничеств. Наставниками команды выступают опытные работники лесного хозяйства - представители Клинского лесничества, а также учитель географии.

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Клин Школы конкурсы
22 мая 2024, 18:53
Последний звонок отметят почти 1400 выпускников в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Школы в городском округе Химки проведут последний звонок для 1400 одиннадцатиклассников. Торжественные линейки пройдут 24 и 25 мая.

Писать Единый государственный экзамен выпускники начнут с 23 мая. Первыми его напишут ученики, выбравшие географию, литературу и химию. Завершится основной период сдачи госэкзамена 11 июня. Тогда пройдет аттестация по истории, биологии и иностранным языкам.

Резервные дни пройдут с 20 июня по 1 июля. Также в этом году 4 и 5 июля выпускники смогут пересдать любой из предметов и повысить результаты.

Отметим, что последний звонок в Подмосковье отметят свыше 127 тысяч школьников.

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Школы Химки Школьники Экзамены
22 мая 2024, 18:52
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 22 мая
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 22 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Пробки Дороги
22 мая 2024, 18:50
Социальную газификацию деревни Татарки проверил глава Одинцовского округа
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов навестил многодетную семью Весельских, которая приняла участие в президентской программе «Социальная газификация». Пуск газа в их частном доме состоялся в ноябре 2023 года.

Подключение к газу прошло без проблем – подрядная организация проложила коммуникации до дома. Хозяева дома только купили оборудование.

«Вместе с многодетной семьёй Весельских приготовили яичницу на газовой плите. Благодаря президентской программе их дом теперь подключен к магистральному газопроводу. Дом семья раньше отапливала газгольдером, что было довольно накладно. В ноябре прошлого года его подключили к газу по программе социальной газификации, что сразу позволило сэкономить. В качестве примера глава семейства привёл последнюю зиму: стоимость отопления от газгольдера доходила до 15 тысяч рублей в месяц, теперь же в пиковые холода расходы составили от двух до трех тысяч», - рассказал Андрей Иванов.

Для участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, предусмотрена льгота. Они могут получить субсидию на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ по присоединению к газовым сетям. Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Жителям Московской области напомнили: чтобы подключить дом к газу, нужно подать заявку на социальную газификацию онлайн - на сайте «Мособлгаза» или лично - в офисе «Мособлгаза».

Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте организации в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Семья Социальная газификация
22 мая 2024, 18:44
Фестиваль «Ярко в парках» пройдет в Химках 25 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Развлекательный фестиваль организуют в парках «Дубки» и имени Льва Николаевича Толстого в Химках. Праздничная программа «Ярко в парках» состоится 25 мая.

Гости фестиваля в парке Толстого смогут посетить виртуальную фотовыставку, потренироваться на массовой зарядке и послушать выступление местного творческого коллектива «Парки вдохновляют». В парке «Дубки» откроют летнюю локацию «Лесная школа» и проведут интерактивную программу «Поздравь свой парк».

«В течение всего летнего сезона в парках Химок будет организована различная развлекательная программа как для взрослых, так и для юных жителей. Это фестивали, тематические мероприятия с участием аниматоров и творческих коллективов», - рассказал муниципальный депутат Владимир Суслов.

Афиша фестиваля «Ярко в парках» доступна по ссылке.

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Химки Фестивали Парки

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