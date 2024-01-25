Учащиеся Подмосковья совершили почти 44 миллиона поездок на автобусах в 2023 году

Ребята оплачивали проезд картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Больше всего поездок по данным картам зафиксировали в Коломне - свыше 3,2 миллиона.

Самым востребованным маршрутом за год у учащихся стал № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - 321 тысяча поездок. В тройку лидеров также вошли маршруты № 4 и № 2.

Напомним, по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» действуют специальные тарифы - скидка на проезд по ним составляет от 50 до 99%. Школьники и студенты также могут оплачивать проезд картами «Мир». Чтобы привязать к ним льготы, надо подать соответствующее заявление на портале госуслуг.

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