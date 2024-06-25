Учащиеся Подмосковья совершили более 22 миллионов поездок в автобусах с января

Юные пассажиры оплачивают проезд по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. По ним действуют специальные тарифы. Так, скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%.

В Минтрансе напомнили, что ежегодно действие транспортной карты необходимо продлевать до 25 августа. Кроме того, для школьников и студентов Московской области есть возможность оплачивать проезд банковскими картами, сохранив льготы «Стрелки». Для этого необходимо оформить заявление на региональном портале госуслуг.

Отмечается, что в регионе действует запрет на принудительную высадку безбилетника не достигшего 16 лет и следующего без сопровождения взрослого. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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