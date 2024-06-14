14 июня 2024, 17:17

Учащиеся Подмосковья получили 441 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Телеканал «360»
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Представители Московской области получили 441 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников. У подмосковной команды второй результат по стране. О самых результативных дисциплинах рассказал Ксении Присекиной в «Интервью 360» первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Высокие результаты на ВСОШ дают возможность ребятам поступить в вузы мечты без вступительных испытаний. По словам Бронштейна, это самый главный мотиватор для школьников.

«У нас в 2019 году мы получили 80 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. И нам-то казалось, что это хорошо, потому что, как сейчас помню, это было на восемь дипломов больше, чем в 2018 году», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области.

В 2019 году от Подмосковья выступали 211 школьников, которые прошли в состав команды на заключительный этап. В 2024 году показатели выросли до 812. Это говорит о том, что система по олимпиадной подготовке, которую выстраивают в Московской области, действительно работает.

Система состоит из нескольких элементов. Первая - это школьное образование и мотивация учителя. Вторая - поддержка профессионалов, которые большую часть жизни посвятили именно олимпиадной подготовке. Речь идет о специалистах образовательного центра «Взлет». Чтобы обучаться в центре, необходимо подать заявку на сайте и пройти тестирование.

В число предметов, по которым школьники Подмосковья показали лучшие результаты, вошли астрономия - 43 диплома, физика - 41 диплом, технология - 40 дипломов и право - 35 дипломов.

В сборную Московской области входят учащиеся Физтех-лицея имени Капицы, гимназии имени Примакова, гимназии «Логос» в Дмитрове и других флагманских школ. Ребята участвуют и в международных олимпиадах. По словам Бронштейна, представители Подмосковья составляют костяк сборных команд России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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Дети Школы Школьники
14 июня 2024, 17:24
Глава Балашихи Сергей Юров поздравил медицинских работников с праздником
Пресс-служба администрации Балашихи
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Церемония награждения медицинских работников с профессиональным праздником состоялась в Доме культуры «Балашиха». Всего в зале собралось 59 сотрудников здравоохранения.

Самых отличившихся сотрудников Балашихинской больницы наградили почетными письмами и грамотами в честь Дня медработника. Мероприятие прошло в Доме культуры «Балашиха».

«Наша Балашихинская больница - самая большая в Московской области. Перед нами особая ответственность, на плечах наших врачей лежит огромный труд и забота о более чем полумиллиона жителей», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, что Балашихинская областная больница включает 17 поликлиник, три многопрофильных стационара. В учреждениях работают более четырех тысяч сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Балашиха
14 июня 2024, 17:23
Восстановление дома в Балашихе после взрыва газа прошлой осенью завершится в 2024 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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Осенью 2023 года в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв бытового газа. После чего все жители были сразу расселены. Глава округа проконтролировал ход восстановительных работ на объекте.

Сегодня отстроен третий подъезд, который был полностью разрушен. Сейчас идет капитальный ремонт 1, 2, 4 и 5-го подъездов, полная замена инженерных коммуникаций. Подрядчик завершил монолитные работы и приступил к кровле и черновой отделке третьей секции.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что при взрыве погибли семь человек - пять жителей и два спасателя. Экстренные службы оперативно отработали. Совместно с правительством Московской области и Фондом капитального ремонта Московской области специалисты приступили к восстановлению дома и на данный момент готовность составляет 70%.

О том, как идет перепланировка, проводят вентиляцию и газ в квартиры, жители обсудили на личной встрече с Сергеем Юровым. Завершить восстановление работ планирую уже в этом году.

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Балашиха Взрыв газа в девятиэтажном доме в Балашихе
14 июня 2024, 17:23
Стотысячный ребенок появился на свет в перинатальном центре в Балашихе
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Московский областной перинатальный центр отметил рождение 100-тысячного ребенка. Отчет ведется с момента открытия учреждения в Балашихе.

Жительница Балашихи Юлия Пашкурная стала мамой 100-тысячного ребенка. У женщины родилась девочка весом почти четыре килограмма и ростом 53 сантиметра. Малышку назвали Амелия. Маму и ребенка поздравили главный врач Ольга Серова и заместитель главного врача по медицинской части Людмила Седая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Роддома Балашиха
14 июня 2024, 17:11
Еще свыше 30 жителей Подмосковья стали донорами крови
Московский областной онкологический диспансер
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Свыше 30 жителей Подмосковья приняли участие в донорской акции в Московском областном онкологическом диспансере.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, акцию провели в честь Всемирного дня донора.

По словам заведующего отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталия Марчука, с начала года кровь сдали более тысячи человек. Процесс проводят в комфортных условиях, он занимает не более 40 минут.

«Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача - занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови. Затем она делится на три компонента - эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», - сказал он.

Отделение работает в онкодиспансере с 1966 года. Обратиться туда можно по номеру 8-495-521-56-38.

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