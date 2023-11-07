Учащиеся Костровской школы Истры освоили городецкую и хохломскую роспись
Костровская школа Истры смогла возродить городецкую и хохломскую роспись. Сделать это удалось на занятиях детей в группе продленного дня. Учащиеся уже становились победителями на многочисленных конкурсах и не планируют останавливаться на достигнутом.
Одна из учениц поделилась впечатлениями от занятий. Она указала, что ей очень интересно изучать старинное ремесло.
«То, что модно, - это обыденно, а вот изучать старинное ремесло - это интересно!» - подчеркнула ученица.
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Стены Костровской школы украшают работы, выполненные в стиле городецкой и хохломской росписи. Их создавало не одно поколение учеников. А началось все с прихода в учебное заведение Валентины Медведевой, которая 35 лет назад взяла под свою опеку группу продленного дня.
Она рассказала, что в прошлом году к ней пришел седьмой класс и дети были уверены, что у них ничего не получится.
«А в этом году - уже совсем другие дети. Самый горластый хулиган и вовсе заявил учителю: „Я вас люблю, Валентина Петровна, я от вас никуда не уйду“. Это ли не чудо?» - задается вопросом преподаватель.