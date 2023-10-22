Учащиеся кадетского класса приняли присягу в Чехове
Учащиеся седьмого «К» класса любучанской СОШ в Чехове произнесли «Клятву кадета». Глава округа Григорий Артамонов вручил символический кадетский флаг командиру отряда Виктории Назаренко.
«Хочу сказать вам, что вы сейчас в этом юном возрасте сделали свой выбор в служении своему государству, отечеству, по его защите», - заявил Артамонов.
К присяге 22 кадета привели шефы любучанской СОШ - офицеры пограничной службы ФСБ России. Наиболее отличившимся ребятам вручили и первые погоны - старших кадетов.
«Эмоций очень много, было волнительно - готовились очень долго, с начала учебного года! И сейчас уже радует, что все-таки произошло», - сообщила командир кадетского взвода Виктория Назаренко.
Добросовестно учиться, закалять здоровье, воспитывать волю и характер - обязанности настоящего кадета. А умение вальсировать - бонус и добрая традиция.
«Мы поддержали эту идею - создания кадетского класса. Все лето готовились», - сообщила директор школы Ирина Резвина.
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