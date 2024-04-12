12 апреля 2024, 18:48

Уборку территорий в микрорайоне Павлино проверили в Балашихе

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Месяц чистоты и порядка проходит в округе. Работа управляющих компаний на дворовых территориях по контролем.

Территорию в микрорайоне Павлино осмотрели заместитель главы администрации городского округа Балашиха Михаил Объедков, представители управляющей компании, сотрудники «Благоустройство-Балашихи», управления жилищно-коммунального хозяйства администрации и жители. Проверили состояние игровых площадок, парковок, тротуаров, газонов.

«В апреле у нас проходит месяц чистоты и порядка в округе. После зимнего периода все территории необходимо привести в надлежащий вид. Такие обходы вместе с жителями мы проводим каждую неделю. Пройдемся по всем территориям, ни одна точка не останется без нашего внимания», - сказал Михаил Объедков.

В порядок приводят все территории Балашихи. Чистят газоны, восстанавливают детские и спортивные площадки, убирают места отдыха, дороги и тротуары. Месяц чистоты завершит общеобластной субботник 27 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в Подмосковье 27 апреля.

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Дороги Субботник Балашиха
12 апреля 2024, 19:42
Движение автомобилей на переездах рядом со станциями Ботино и Гжель ограничат с 15 апреля
МЖД
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Движение автомобилей на двух переездах рядом со станциями Ботино и Гжель Казанского направления МЖД будет ограничено с 15 апреля. Соответствующее решение приняли в связи с проведением ремонтных работ.

Организаторы работ сообщают, что с 15 апреля с 9:00 до 18:00 на переезде возле станции Ботино будет действовать однополосное движение, а с 16 апреля с 8:00 до 15:00 дорога будет закрыта для проезда.

При этом с 17 апреля с 9:00 до 14:00 запланированы ремонтно-путевые работы в районе станции Гжель, что повлечет за собой временное закрытие переезда.

Представители Московской железной дороги просят водителей проявить понимание к необходимым мерам, направленным на обеспечение безопасности на дорогах, где они пересекаются с железнодорожными путями. Также их призывают заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
12 апреля 2024, 19:17
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела совещание по вопросам месяца чистоты
АДМ Одинцовский
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Ежегодно ГУСТ Подмосковья проводит консультации с коммунальными службами, предоставляя подробные рекомендации по проведению общей уборки в соответствии с чек-листом. Сегодня в Одинцове прошла такая встреча, организованная руководителем ГУСТ МО, министром Светланой Аиповой.

В мероприятии приняли участие заместители глав административных округов, руководители муниципальных бюджетных учреждений, а также представители коммерческих организаций. Главная тема обсуждения - правила и особенности подготовки к весенней общей уборке территорий, включая дворы, общественные пространства и многоквартирные дома после зимы.

Одной из важных тем, требующей особого внимания, является подготовка многоквартирных домов к предстоящему зимнему периоду 2024–2025 годов, включая обеспечение оптимальных условий температуры и влажности в помещениях.

В Подмосковье насчитывается 23,4 тысячи многоквартирных домов с наклонными крышами (43%), более 5 тысяч из них оборудованы верхним подключением к системе отопления, расположенной на чердаках. Поэтому важно обеспечить поддержание оптимальных температурно-влажностных условий на чердаке и провести комплекс мероприятий по обновлению систем вентиляции, теплоизоляции инженерных коммуникаций и конструктивных элементов крыш.

«Все остальные типы многоквартирных домов не останутся без внимания, мы заглянем в каждый дом. Проверим, чтобы тепловой контур МКД не был нарушен, подвалы не захламлены и не подтоплены», - добавила руководитель надзорного ведомства Светлана Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Дороги Ремонтные работы
12 апреля 2024, 19:08
Спортивную школу в ледовой арене «Орион Технопул» откроют в Балашихе
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Спортивная база появится в новой ледовой арене «Орион Технопул» в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас здесь тренируются хоккеисты и фигуристы.

Отбор в новую спортивную школу планируют начать в сентябре.

Арена находится на территории спортивного комплекса «Орион». Сейчас он на стадии капитального ремонта, но часть объекта функционирует. Завершить восстановительные работы планируют в этом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции ДК и школ искусств Подмосковья.

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Арену открыли в феврале, а ее трибуны рассчитаны на 380 зрителей. Также есть залы для гимнастики, общей физической подготовки, прокат и заточка коньков и кафе.

«Сюда приходят как профессионалы, так и любители. Важно, что мы сделали здесь бесплатные места для нашей команды, которая до этого занималась только в зимнее время года на стадионе „Строитель“. Мы планируем совместно с нашей школой олимпийского резерва имени Ляпкина открыть здесь полноценную спортивную школу, чтобы талантливые хоккеисты приходили, участвовали в соревнованиях», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Спортсмены Школы Балашиха
12 апреля 2024, 18:56
Семья из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Семья Чаплыгиных из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт».  Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Вся семья ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в соревнованиях по дзюдо.

Николай и Татьяна Чаплыгины выполнили нормативы двенадцатой ступени комплекса ГТО, их дети, Даниил и Мария, отлично справились с нормативами второй и третьей ступеней соответственно.

​Церемония награждения прошла в Москве в Гостином дворе. Отмечается, что на данный момент в испытания по сдаче нормативов ГТО вовлечено более 16% населения России - это более 22 миллионов человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены

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