Уборку территорий в микрорайоне Павлино проверили в Балашихе

Ежегодно ГУСТ Подмосковья проводит консультации с коммунальными службами, предоставляя подробные рекомендации по проведению общей уборки в соответствии с чек-листом. Сегодня в Одинцове прошла такая встреча, организованная руководителем ГУСТ МО, министром Светланой Аиповой.

В мероприятии приняли участие заместители глав административных округов, руководители муниципальных бюджетных учреждений, а также представители коммерческих организаций. Главная тема обсуждения - правила и особенности подготовки к весенней общей уборке территорий, включая дворы, общественные пространства и многоквартирные дома после зимы.

Одной из важных тем, требующей особого внимания, является подготовка многоквартирных домов к предстоящему зимнему периоду 2024–2025 годов, включая обеспечение оптимальных условий температуры и влажности в помещениях.

В Подмосковье насчитывается 23,4 тысячи многоквартирных домов с наклонными крышами (43%), более 5 тысяч из них оборудованы верхним подключением к системе отопления, расположенной на чердаках. Поэтому важно обеспечить поддержание оптимальных температурно-влажностных условий на чердаке и провести комплекс мероприятий по обновлению систем вентиляции, теплоизоляции инженерных коммуникаций и конструктивных элементов крыш.

«Все остальные типы многоквартирных домов не останутся без внимания, мы заглянем в каждый дом. Проверим, чтобы тепловой контур МКД не был нарушен, подвалы не захламлены и не подтоплены», - добавила руководитель надзорного ведомства Светлана Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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