Уборку снега в деревне Фенино под Балашихой сделают централизованной после обращений жителей

Начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун на встрече с жителями заявил, что после объединения трех зон в одну, снег будут чистить своевременно на всех улицах.

Жительница Фенино Галина Полозова предложила пустить по улице один трактор, который бы расчищал все улицы и отметила, что деревня небольшая и много времени уборка не займет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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