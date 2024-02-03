03 февраля 2024, 23:03

Уборку снега и обновление автопарка обсудили на встрече с жителями Шатуры

Анастасия Хренкова
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Руководители территориального управления, управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры обсудили с общественностью качество пассажирских перевозок. Местным жителям пообещали решить все возникающие проблемы.

Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты городского округа Шатура Наталья Кузнецова от лица жителей выступила с рядом вопросов. Один из них - уборка снега.

«Пассажирам тяжело пройти, автобусам тяжело выехать. Проблема расчистки снега нас волнует», - рассказала член общественной палаты Шатуры Наталья Кузнецова.

Начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина рассказала, что специалисты принимают все необходимые меры для уборки территорий.

«Мы принимаем меры. Плитка везде почищена до асфальта, дорожки до ж/д вокзала тоже», - пояснила начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина.

Еще один не менее важный вопрос - периодическая отмена рейсов.

«Автопарк устарел, поэтому такое происходит. В прошлом году мы заменили более 40 автобусов как на городских, так и на междугородних маршрутах. Осталось заменить около 25, чтобы полностью обновить автопарк, и эта проблема решилась», - рассказала заместитель начальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Валерия Ермакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Шатура
03 февраля 2024, 22:45
Пироговское шоссе расширят на 2 полосы от Мытищинской хорды до центра Мытищ до конца года
Unsplash
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Реконструкцию Пироговского шоссе ведут на участке от Мытищинской хорды до центра Мытищ. Дорогу расширят с двух полос до четырех. Это позволит решить проблему пробок.

Скорость работ будет зависеть от необходимости проведения перекладки коммуникаций в центре Мытищ. В городе будут менять ливневку, канализацию, газовые трубы и электрические пути, которые пролегают вдоль дороги.

На Пироговском шоссе появятся ограждения, освещение, автобусные остановки, велодорожки и тротуары. Одновременно здесь строят новый путепровод через железнодорожные пути.

Для выезда с Пироговского на Дмитровское шоссе расширяют участок Афанасовского шоссе. Все работы завершат до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги
03 февраля 2024, 21:37
Более 350 гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» прошли УЗИ щитовидной железы
Лилия Закирова
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Накануне на выставке «Россия» на ВДНХ прошел День здоровья. В его рамках стенд Подмосковья предложил посетителям пройти УЗИ щитовидной железы. Узнать о состоянии своего здоровья смогли 365 человек.

Татьяна Копотова из Москвы заняла очередь к врачу ультразвуковой диагностики Наро-Фоминского перинатального центра, чтобы проверить железу. Врач, осмотрев 50-летнюю жительницу столицы, рекомендовала ей обратиться к эндокринологу и пройти дополнительное обследование, так как было обнаружено узловое образование.

«Я даже не могла подумать, что попаду на „День здоровья“ на ВДНХ, просто шла посмотреть знаменитую выставку, заглянула на стенд Московской области и решила, что проверю „щитовидку“, это бесплатно. Внимательный доктор обнаружил какое-то образование в железе, серьезно задумалась о здоровье, пойду в поликлинику. Спасибо за такую возможность, о нас заботятся, это так важно», - поделилась Татьяна.

Среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 35 лет, у шести из которых врач заметил изменения щитовидной железы. Всем гостям стенда Московской области врачи Наро-Фоминского перинатального центра уделили особое внимание и дали рекомендации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Выставка-форум «Россия»
03 февраля 2024, 20:39
Модернизацию станции водоподготовки завершили в Воскресенске
Telegram-канал главы г.о. Воскресенск
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Модернизацию станции водоподготовки на ВЗУ «Фетровая фабрика» завершили в январе. Специалисты провели монтаж и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В результате проведенных мероприятий жители одноименного микрорайона получили очищенную от примесей и соответствующую нормам питьевую воду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава Воскресенска Алексей Малкин вместе с первым заместителем министра ЖКХ Московской области Сергеем Черепановым посетили объект. Они лично продегустировали воду, поступающую в дома местных жителей.

«Модернизированный ВЗУ производительностью 960 м3/сутки обеспечивает бесперебойным качественным питьевым ресурсом 2,2 тысячи жителей микрорайона „Фетровая фабрика“», - подчеркнул Алексей Малкин в своем Telegram-канале.

ЖКХ Воскресенск
03 февраля 2024, 20:09
Боксеры из Люберец выступят на первенстве ЦФО по тайскому боксу 5 февраля
Наталья Лымарь
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Тренер по тайскому боксу Иван Савельев продолжает готовить спортсменов к первенству Центрального федерального округа (ЦФО), которое стартует 5 февраля. Савельев является одним из основателей тайской школы бокса в Люберцах во дворце спорта «Триумф».

Большинство его учеников достигли впечатляющих успехов в тайском боксе, став мастерами спорта и заняв призовые места на соревнованиях разного уровня.

«Сейчас мы отрабатываем скрутки, вводим в тренировки больше клинча, когда боец „связывает“ действия противника, фиксируя его руки и удерживая его на ближней дистанции. Это самый сложный элемент в тайском боксе, чтобы побороть, нокаутировать противника», - поделился Иван Савельев.

Безопасность спортсменов - важный аспект как на тренировках, так и на соревнованиях. Перед боем тайские боксеры надевают специальную защиту, включающую бандаж, каппу, жилет, перчатки и налокотники.

Спортсмены отмечают, что зал во дворце спорта «Триумф» является лучшим в городском округе. Здесь есть современный ринг, который создает атмосферу настоящего поединка. Школа тайского бокса в Люберцах получила такую возможность благодаря поддержке администрации города и финансированию поездки на предстоящие соревнования.

Тренер Иван Савельев добавил, что победа на первенстве ЦФО откроет дорогу люберецким спортсменам в национальную сборную России. Для всех его учеников это является главной целью на сегодняшний день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Бокс

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