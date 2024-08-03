Уборку и ремонтные работы провели в 14 округах Подмосковья за неделю

Волонтеры Балашихи учили кадетов плести маскировочные сети. Мастер-класс провели в рамках акции «Доброе дело».

Они плетут маскировочные сети и собирают продуктовые наборы для участников СВО. Волонтеры регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО совместно с представителями волонтерского сообщества Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского объединились для общего «Доброго дела». Волонтеры рассказали кадетам, для чего нужны эти сети, как они спасают жизнь бойцов, которые сейчас находятся на СВО, а далее приступили к практике. Каждому дали свой производственный участок. Как оказалось, учащиеся кадетского корпуса уже знакомы с техникой плетения сетей. Всего на мастер-классе было около 15 кадетов.

«Члены регионального ресурсного центра „Волонтеры Подмосковья“ в Балашихе уже более года плетут маскировочные сети. Порядка полторы тысячи уже отправлено в зону проведения специальной военной операции. Сети там востребованы. Очень хорошо, что кадеты решили присоединиться к акции губернатора „Доброе дело“. Они сказали, что в будущем тоже хотели бы плести сети. Это отлично! Чем больше сетей мы сплетем, тем больше жизней спасем», - сказала руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Волонтерской деятельности кадеты уделяют особое внимание. Они плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам, отправляют гуманитарную помощь передовую.

«Мы стараемся охватить разные направления волонтерской деятельности, чтобы ребята понимали, где больше что-то требуется. Чтобы они понимали, чем им больше нравится заниматься. Вот сейчас у нас больше идет упор на патриотическое воспитание», - сказала руководитель волонтерского отряда Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского Юлия Федикович.

На изготовление одной маскировочной сети в среднем нужно больше трех с половиной часов. Волонтеры регионального ресурсного центра этим занимаются с прошлого года. За это время отправили уже больше полутора тысяч сетей в зону проведения СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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