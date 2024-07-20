Уборку и благоустройство территорий провели в 15 округах Подмосковья

В Красногорске коммунальные службы обновили входную группу многоквартирного дома № 23 на улице Карбышева. В Рузе завершили кровельный ремонт на доме № 23 в поселке Тучково, расположенном на улице Партизан. На территории городского округа Кашира специалисты учреждения «Благоустройство» убрали накопившиеся твердые коммунальные отходы возле дома № 1А, находящегося на Пушкинской улице.

В Волоколамске сотрудники учреждения «Центр Развития „Городское хозяйство“» завершили уборку контейнерных площадок. В Реутове отремонтировали доводчик входной двери многоквартирного дома № 40 на Юбилейном проспекте. В Балашихе обновили поврежденное асфальтовое покрытие рядом с домом № 55А на улице Лукино.

В Подольске провели кронирование деревьев возле дома № 4 в микрорайоне Климовск на улице Победы. В Королеве специалисты вывезли порубочные остатки в близи детской игровой площадки у дома № 32, находящегося в микрорайоне Болшево на улице Школьная.

Кроме того, различные работы прошли в Одинцове, Дзержинском, Электростали, Можайске, Щелково и Люберцах.

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