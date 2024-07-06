Уборку и благоустройство территорий провели в 13 округах Подмосковья

Патриотическое мероприятие для школьников в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» прошло в школе № 8 города Химки. Ребята слушали лекцию по истории и плели маскировочные сети.

Встречу приурочили к 81-й годовщине начала Курской битвы. На мероприятии для ребят организовали классный час с погружением в историю. А после - провели мастер-класс, где школьники научились плести маскировочные сети.

В числе приглашенных гостей - председатель химкинского Совета ветеранов и представитель местного отделения организации «Боевое братство». Ребята пообщались с ними лично.

«Молодое поколение откликается на вызовы времени, в котором оно живет. Настоящие патриоты страны принимают самое активное участие в подобных мероприятиях вне зависимости от возраста», - отметил председатель Совета ветеранов городского округа Химки Станислав Сиднеев.

Благодаря масштабному проекту «Химки. Успех в единстве поколений» горожане участвуют в патриотических акциях, лекциях, круглых столах и встречах с участниками специальной военной операции. Проект открыт для всех: от самых маленьких до людей старшего возраста.

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