Уборку дворов провели в микрорайоне Левобережный в Химках

На придомовых территориях в порядок привели информационные стенды, лавочки, урны, помыли детские площадки, а также подготовили газоны. Детальный график уборки для каждого дома и двора составили заранее с учетом пожеланий жителей.

«В рамках месяца чистоты и порядка на территории округа благоустроят более 600 дворов, 515 километров дорог, а также 1440 многоквартирных домов. В части содержания многоквартирных домов коммунальщики приступили к ремонту входных групп и генеральной уборке в подъездах», - рассказала местный депутат Ирина Спирина.

Напомним, что в Химках более 80 памятников и мемориалов облагородят к маю. Кроме того, в городском округе подготовят к запуску 13 фонтанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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