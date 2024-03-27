27 марта 2024, 19:18

Уборка автобусных остановок после зимы стартовала в Долгопрудном

Администрация Долгопрудный г.о.
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Дорожные службы Долгопрудного начали приводить в порядок автобусные остановки после долгой зимы. Специалисты проводят уборку, чистят стекла павильонов и скамейки. В ближайшие дни уборочные работы будут расширены.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин сообщил, что уже в пятницу проведут небольшой субботник.

«Коллективы промышленных и торговых предприятий будут убираться на закрепленных территориях, дорожники займутся газонами», - добавил Владислав Юдин.

Традиционная большая уборка запланирована на начало апреля. Она пройдет во время весеннего месячника благоустройства. Жители Долгопрудного смогут присоединиться к субботникам и помочь в улучшении города. Более подробную информацию о датах и местах мероприятий сообщат позже.

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Благоустройство Субботник Долгопрудный
27 марта 2024, 19:00
Инклюзивные мастерские в Орехово-Зуеве получили новые станки для производства перчаток
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Компания «ЛЕО» из Орехово-Зуева подарила инклюзивным мастерским «Империя Ремесел» станки для производства трикотажных перчаток. Новое оборудование позволит расширить возможности мастерских в новом направлении.

Станки уже установили, сейчас их осваивают специалисты. Производственно-интеграционные мастерские планируют как можно скорее привлечь участников проекта «Империя Ремесел» к производству перчаток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Орехово-Зуево
27 марта 2024, 18:43
Администрация Ленинского городского округа окажет помощь пострадавшим в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Помощь пострадавшим гражданам от теракта в Crocus City Hall окажут в Ленинском городском округе. Во время трагедии в концертном зале находилось несколько местных жителей, пять человек из которых до сих пор в больницах.

После их выписки администрация округа совместно с местным отделением партии «Единая Россия» окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Об этом сообщили представители пресс-службы партии.

В администрацию уже поступили обращения с просьбой о помощи в транспортировке вещей с места происшествия домой. Запросы жителей были выполнены в полном объеме.

Отделение партии «Единая Россия» Ленинского городского округа напоминает, что для всех, кто пострадал в результате трагедии, доступен чат поддержки под названием «Крокус. Центр помощи» и Telegram: @crocus_pomoshch_bot.

Кроме того, правительства Москвы и Московской области подготовили единовременные выплаты. Семьи, потерявшие близких, получат три миллиона рублей, пострадавшие, находящиеся в стационаре, получат один миллион рублей, а те, кто получил амбулаторное лечение, получат 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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«Единая Россия» Ленинский округ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 18:38
Более 100 спортсменок из Ступина выступили на соревнованиях по художественной гимнастике
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Областные соревнования по художественной гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине. Округ представляли более 100 спортсменок.

«Желаю спортсменкам показать наилучшие результаты и получить удовольствие от выступления», - прокомментировал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

В ступинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» собрались команды из разных городов России. Отмечается, что для многих воспитанниц ступинской спортивной школы «Прогресс-Смена» художественная гимнастика является важной частью жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены
27 марта 2024, 18:37
Акцию «Безопасная дорога домой» провели на станции Софрино в Пушкино
Администрация Пушкинский г.о.
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Весенние каникулы становятся временем пристального внимания к безопасности на железнодорожных станциях и вблизи них. Именно поэтому акцию «Безопасная дорога домой» провели на станции Софрино в Пушкино.

Для жителей всех возрастов организуются профилактические встречи, на которых гражданам напоминают о правилах и требованиях при нахождении на платформах и переходах. На мероприятии присутствовали представители администрации городского округа, сотрудники линейного отдела полиции и ОАО «РЖД».

Цель акции заключалась в повышении информированности людей. Пассажирам напомнили, что железнодорожная артерия является зоной повышенной опасности, поэтому необходимо проявлять бдительность и соблюдать строгие правила.

Правоохранительные органы подчеркнули, что за нарушение правил пересечения путей в неустановленных местах предусмотрены штрафы. Они также обратили внимание на необходимость снятия капюшона и наушников при переходе через железную дорогу, тщательную оценку ситуации и реакцию на звуковые и световые сигналы.

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Правила Дороги Пушкино

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